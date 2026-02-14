JO 2026/Ski alpin-Le Brésilien Pinheiro Braathen en or sur le slalom géant, premier Sud-Américain médaillé aux Jeux d'hiver

Ski alpin - Cérémonie de victoire du slalom géant masculin

Le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen a été ‌sacré samedi champion olympique du slalom géant à Bormio (Italie) et permet à l'Amérique du Sud de décrocher la première médaille ​de son histoire aux Jeux olympiques d'hiver.

Dernier à s'élancer en deuxième manche après avoir écrasé la première (un seul concurrent sous la seconde et demie de retard), le skieur de 25 ans a devancé deux Suisses : le tenant du titre ​Marco Odermatt (+ 0''58) et Loïc Meillard (+ 1''17).

"Aujourd'hui, j'ai skié en suivant mon intuition et mon coeur, c'est ce qui m'a permis de devenir champion olympique", a-t-il ​déclaré.

"Cela n'avait rien à avoir avec la médaille, ni avec ⁠l'histoire que j'avais le potentiel d'écrire. Je voulais juste skier en étant moi-même. Je sais que je ‌peux être le meilleur du monde si je le fais au maximum."

Né à Oslo, Lucas Pinheiro Braathen représentait auparavant la Norvège avant de prendre sa retraite à la surprise générale en octobre ​2023. Il avait annoncé son retour quatre ‌mois plus tard sous les couleurs brésiliennes, pays de sa mère.

Parti avec le ⁠dossard un lors de la première manche, l'actuel deuxième du classement général de la Coupe du monde a réalisé un temps canon sur la Stelvio. En seconde manche, malgré les conditions changeantes et la neige qui tombait, il est parvenu ⁠à préserver son avance ‌en réalisant le 11e temps.

Vainqueur à six reprises en Coupe du monde, dont une fois cette ⁠saison lors du slalom de Levi (Finlande), en novembre, Lucas Pinheiro Braathen a décroché sa première médaille sur un grand ‌événement.

Il sera de nouveau parmi les favoris lundi lors de l'épreuve du slalom, dont il a remporté ⁠la Coupe du monde en 2023.

LE FRANÇAIS LÉO ANGUENOT FINIT 6ÈME

Deuxième, le tenant du ⁠titre Marco Odermatt est reparti ‌avec une troisième médaille en quatre courses après l'argent du combiné par équipes et le bronze du super-G. Mais ​le quadruple vainqueur sortant du classement général de la Coupe ‌du monde a manqué sa dernière chance d'empocher le plus beau métal.

Il avait commencé ses Jeux par une quatrième place sur la descente. "Maintenant que ​les Jeux sont finis pour moi, je suis très content avec mes trois médailles et ma quatrième place", a assuré le skieur de 28 ans.

Le Français Léo Anguenot a pris la sixième place (+ 1''99) pour sa première ⁠participation.

"On est aux Jeux olympiques donc oui, bien sûr qu'il y a de la déception, parce que j'aurais aimé faire partie des trois qui sont sur le podium", a réagi sur France TV le skieur de La Clusaz (Haute-Savoie), cinquième de la première manche (+ 1''91).

"Je suis super content des intentions que j'ai mises. Je pense que ma course est très bonne et elle met en confiance pour la suite. Dans quatre ans, j'irai la chercher."

(Reportage de Martyn Herman, version française ​Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)