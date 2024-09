Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Total Energies : pullback sur les 61E information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 15:22









(CercleFinance.com) - Total Energies subit un pullback qui ramène le cours sur les 61E (plancher intraday du 14 juin et du 2 août).

Le titre risque maintenant de glisser en direction dun principal support moyen terme (et estival) qui se situe à 59,2E et remonte au 6 août dernier.







Valeurs associées TOTALENERGIES 60,73 EUR Euronext Paris -2,80%