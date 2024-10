Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Total Energies : pullback de -3% sur 57E information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Comme attendu, les résultats sont décevant et les bénéfices ont fondu avec le retour du pétrole sous les 72$.

Le titre ouvre un 'gap de rupture' sous 58,93E et pulvérise dans un même élan le support moyen terme des 58,5E du 30 septembre puis le plancher annuel des 57,75E du 22 janvier.

Le prochain objectif pourrait se situer vers 51,3E, l'ex support majeur du 14 juillet 2023.

Valeurs associées TOTALENERGIES 57,23 EUR Euronext Paris -3,23%