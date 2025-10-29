Jean Castex nommé PDG de la SNCF pour un mandat de 4 ans

L'ancien Premier ministre Jean Castex, PDG de la RATP, au centre de maintenance de Bobigny, le 14 février 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Jean Castex a été nommé mercredi président directeur général du groupe ferroviaire public SNCF, a annoncé l'entreprise à l'issue d'un conseil d'administration et après l'adoption en conseil des ministres le même jour d'un décret portant nomination.

L'ancien Premier ministre et ancien PDG de la RATP a exprimé, dans un communiqué, sa "fierté" de rejoindre cette "grande entreprise publique dont les missions sont au coeur de la vie quotidienne des citoyens".

M. Castex, âgé de 60 ans, fait également part de sa "détermination" pour assurer la réussite de la SNCF et de ses filiales Rail Logistics Europe, Keolis et Geodis.

Parmi les défis qu'il devra relever, il cite en premier "l'amélioration permanente du service rendu aux voyageurs", puis "la transformation nécessaire pour gagner dans la concurrence", "la montée en puissance de la régénération et enfin "la modernisation du réseau ferré comme son adaptation face au changement climatique".

M. Castex donne également "rendez-vous aux cheminots" qu'il entend "rencontrer très vite" et leur dire "qu'il sera à leur écoute et engagé à leurs côtés".

Il salue le travail de son prédécesseur Jean-Pierre Farandou, nouveau ministre du Travail, dont le mandat à la tête de la SNCF "a permis la mise en oeuvre de la réforme +pour un nouveau pacte ferroviaire+, le rétablissement des finances du groupe, un dialogue social soutenu et un engagement sans faille pour porter les besoins cruciaux de financements supplémentaires pour le réseau ferré".

Dans une interview publiée par le Monde mercredi, M. Castex précise sa méthode de travail: "un dialogue social exigeant et de qualité et une présence permanente sur le terrain". "Je n'en connais pas d'autre" dit l'ancien patron de la RATP, crédité d'avoir réussi sans heurts à organiser les déplacements massifs en transports en commun dans toute l'Ile-de-France durant la période des Jeux Olympiques à l'été 2024.

Sur le sujet du traitement de ses éventuels conflits d'intérêt -la RATP qu'il connait de l'intérieur étant concurrente de la SNCF dans beaucoup d'appels d'offres d'ouverture à la concurrence de gestion de réseaux de transports locaux- M. Castex a rappelé ses propositions "de stricte étanchéité".

"Déport complet sur tous les dossiers, qui sont relativement peu nombreux, où les deux entreprises ont présenté des offres concurrentes, et déport complet également pendant les trois ans à venir pour les marchés où la RATP est sortante, si la SNCF ou sa filiale Keolis décide de présenter des offres" a-t-il précisé.

Il avait fait ces propositions lors de son audition devant la Commission du développement durable du Sénat mi-octobre.

Avec la réputation d'un haut fonctionnaire pragmatique et habile à la concertation, M. Castex avait été chargé en avril 2020 par Emmanuel Macron de mettre en oeuvre le premier déconfinement de la crise sanitaire, puis nommé dans la foulée à Matignon en juillet 2020 jusqu'en 2022.

Se qualifiant lui-même d'"amoureux des trains", il a ensuite été nommé Président directeur général de la RATP depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui.