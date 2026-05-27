Total Energies : franche cassure des 76,8E, surveiller 74,5E

Le scénario d'un triple-top sous 80/81E (30 mars, 30 avril, 20 mai) semble se confirmer avec la franche cassure des 76,8E (base d'un triangle haussier, désormais invalidé).
Le support court terme à surveiller devient 74,5E (plancher des 6 et 7 mai) : l'enfoncement des 73E validerait une correction jusque sur 70E (ex-zénith du 26 avril 2024) et mécaniquement de -8E par rapport au support (validation du "triple-top"), soit un objectif théorique de 65E.
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