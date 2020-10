Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total confirme prévoir $12 mds d'investissements en 2021 Reuters • 30/10/2020 à 14:10









30 octobre (Reuters) - Jean-Pierre Sbraire, directeur financier de Total TOTF.PA , a déclaré vendredi lors d'une conférence téléphonique avec les analystes : * TOTAL PRÉVOIT DES CAPEX INFÉRIEURS À $12 MDS EN 2021 * TOTAL LES PROJETS ARCTIC LNG 2 ET MOZAMBIQUE LNG NE SERONT PAS AFFECTÉS PAR LES BAISSES DE CAPEX * TOTAL-LES MARGES DE RAFFINAGE DU T4 SERONT PROBABLEMENT SIMILAIRES À CELLES DU T3, RESTENT VOLATILES * TOTAL-LE PROJET MOZAMBIQUE LNG EST SUR LA BONNE VOIE-DIR FIN * TOTAL DOIT ENCORE ÉVALUER PRÉCISÉMENT LES RÉSERVES DE SES PROJETS AU SURINAME, VISE UN DÉMARRAGE DE PRODUCTION D'ICI 2025 * TOTAL CONTINUE DE PENSER QUE LES SCHISTES AUX ETATS-UNIS NE SONT PAS LE MEILLEUR MOYEN D'ALLOUER SON CAPITAL * TOTAL POURRAIT CONTINUER À CÉDER DES ACTIFS D'INFRASTRUCTURES DANS UN CONTEXTE DE PRIX BAS. Pour plus de détails, cliquez sur TOTF.PA (Benjamin Mallet)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +2.75%