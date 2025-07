Emmanuel Macron instaure une journée de commémoration le 12 juillet pour la réhabilitation de Dreyfus

information fournie par AFP • 12.07.2025 • 11:19 •

La Russie a lancé dans la nuit plus de 620 drones et missiles contre l'Ukraine, notamment sur l'ouest du pays, ont annoncé samedi le président Volodymyr Zelensky et l'armée ukrainienne, les différentes autorités régionales faisant état d'au moins quatre morts et ... Lire la suite