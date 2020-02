Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total attend pour 2020 une croissance de sa production entre 2% et 4% - Pouyanné Reuters • 06/02/2020 à 08:45









ABERDEEN, Ecosse, 6 février (Reuters) - Patrick Pouyanné, PDG de Total SA TOTF.PA , a annoncé jeudi que: * LA CROISSANCE DE LA PRODUCTION DU GROUPE S'ÉTABLIRA ENTRE 2% ET 4% EN 2020 - PDG * "Nous ne verrons pas les 9% de croissance dans les années à venir, nous allons revenir à une croissance plus classique." * "En 2020, nous serons autour d'une croissance de 2 à 4%." Pour plus de détails, cliquez sur TOTF.PA (Bate Félix édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +1.77%