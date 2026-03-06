Total a évacué son personnel expatrié de ses projets à Bassorah, en Irak - sources

par Aref Mohammed et Hadeel Al Sayegh

La major pétrolière française TotalEnergies a évacué jeudi son personnel expatrié de ses projets à Bassorah, en Irak, ont indiqué vendredi des sources pétrolières irakiennes.

Cette mesure a été prise à la suite de frappes iraniennes dans la région après le début de la campagne militaire américaine et israélienne contre Téhéran.