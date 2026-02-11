 Aller au contenu principal
TotaEnergies affiche un cash-flow stable au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 08:44

TotaEnergies dévoile un résultat net ajusté (part du groupe) de 3,8 milliards de dollars (MdsUSD) au titre des 3 derniers mois de 2025, en baisse de 4% par rapport au trimestre précédent, soit un BPA de 1,73 USD, en repli de 3%.

La compagnie pétro-gazière affiche aussi un cash-flow stable ( 2% en rythme séquentiel) à 7,2 MdsUSD, "malgré une baisse du prix du pétrole de plus de 5 USD par baril", tandis que sa production "Oil & Gas" s'est accrue de près de 5% sur un an à 2,545 Mbep/j.

" TotalEnergies démontre une nouvelle fois sa capacité à résister à la baisse du prix des hydrocarbures grâce à la croissance accrétive de sa production amont de 3,9% en 2025, dépassant la guidance annoncée à plus de 3%", souligne son PDG Patrick Pouyanné.

Sur l'année 2025, la "major" française affiche un résultat net ajusté de 15,6 MdsUSD, un cash-flow de 27,8 MdsUSD et une rentabilité des capitaux employés moyens à 12,6%, "au meilleur des majors pour la 4e année consécutive".

Le conseil d'administration proposera à l'AG du 29 mai, la distribution d'un solde de dividende de 0,85 EUR par action au titre de 2025 portant le dividende annuel total à 3,40 EUR par action, soit une hausse de 5,6% par rapport à celui de 2024.

En outre, il a confirmé sa guidance de rachats d'actions pour 2026 entre 3 et 6 MdsUSD pour un prix du brut entre 60 et 70 USD le baril et un taux de change autour de 1,20 USD/EUR. Il a autorisé des rachats d'actions à hauteur de 750 MUSD au 1er trimestre 2026.

