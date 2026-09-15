Torm recule alors qu'Oaktree envisage de réduire sa participation dans le cadre d'une offre secondaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 septembre - ** L'action de la société de transport de produits pétroliers raffinés Torm TRMDa.CO , cotée aux États-Unis, recule de 6,9 % à 32,90 dollars lors des négociations après clôture
** TRMD annonce une offre secondaire portant sur 9 millions d'actions par des fonds gérés par Oaktree Capital Management
** Oaktree détient environ 20 % des actions de classe A de TRMD
** J.P. Morgan Securities agit en tant que seul teneur de livre pour cette offre
** TRMD, fondée en 1889, exploite une flotte de navires-citernes
** Deux des trois sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation “acheter” et une la recommandation “vendre fortement”; l'objectif de cours médian est de 37 $, selon les données compilées par LSEG
** À la clôture d'hier, l'action TRMD affichait une hausse de 80,5 % depuis le début de l'année
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