Topsports, société cotée à Hong Kong, atteint son plus bas niveau historique en raison d'une baisse de son chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 juin - ** L'action de Topsports International 6110.HK recule de 12,2% à 1,8 HK$, son plus bas niveau depuis son introduction en bourse en octobre 2019
** Le distributeur de vêtements de sport indique que le chiffre d’affaires total de ses activités de vente au détail et en gros pour le premier trimestre de l’exercice 2026/27 a reculé d’un peu plus de 10% en glissement annuel
** Il précise n’avoir reçu aucune notification officielle de la part de Nike NKE.N concernant la résiliation de son contrat de distribution en ligne en Chine continentale
** Ces commentaires font suite à des informations selon lesquelles Nike aurait l’intention de mettre fin à toutes ses autorisations de distribution en ligne de premier rang en Chine continentale à compter du 1er janvier 2027
** Pour l’exercice clos en février 2026, la contribution au chiffre d’affaires provenant des ventes en ligne de produits Nike représentait environ 22% du chiffre d’affaires total du groupe - co
** Depuis le début de l’année, l’action a reculé de 34,7%, tandis que l’indice de référence Hang Seng .HSI a perdu 12,1%
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