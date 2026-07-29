TOOSLA : Toosla va annoncer le 1er bénéfice de son histoire à l'issue d'un semestre 2026 structurant

Division par 4 de la dette financière ;

1 er bénéfice net attendu de l'histoire de la Société ;

Lancement de l'App v3 enrichie à l'intelligence artificelle ;

Réduction des coûts de développement ;

Plus de 15 000 destinations accessibles grâce à l'extension du réseau en France et à l'international ;

Adaptation rapide face au ralentissement du marché ;

Renforcement de la gouvernance pour gagner en efficacité ;

Préparation d'une nouvelle feuille de route stratégique.

Paris, le 29 juillet 2026 – Toosla, acteur de référence de la location de véhicules 100 % digitale, dresse le bilan d'un premier semestre 2026 marqué par une profonde transformation financière, technologique et organisationnelle. Au terme de cette période, la Société s'apprête à publier le premier bénéfice net de son histoire et prépare désormais une nouvelle phase de développement qui sera détaillée dans sa prochaine feuille de route stratégique.

Un désendettement massif dans un temps record…

Le principal fait marquant du 1 er semestre 2026 est le succès du plan de désendettement massif annoncé en février 2026 visant à restaurer durablement la solidité financière du Groupe et à lui redonner les marges de manœuvre nécessaires à la poursuite de son développement.

À fin juin 2026, la dette du Groupe a été ramenée à 4,8 M€ (donnée non auditée, hors obligations émises ayant vocation à être converties en actions), contre 20,3 M€ à fin 2025, grâce essentiellement à la bonne exécution du plan qui prévoit un abandon de créances de 10,7 M€ en contrepartie de l'engagement de rembourser par anticipation un montant de 6,8 M€.

Une fois le plan finalisé, la dette financière devrait être réduite à 2,4 M€ et constituée exclusivement d'une dette amortissable étalée sur plusieurs années.

Cette transformation du bilan permet à Toosla de retrouver une structure financière assainie, compatible avec une stratégie de croissance rentable et davantage orientée vers le retour sur investissement que vers le remboursement de la dette.

…qui doit permettre de générer le 1 er bénéfice net de l'histoire de Toosla

L'accord conclu par la Société et la levée de fonds réalisée concomitamment auront un impact très favorable sur les comptes de la Société.

L'abandon de créance à lui-seul doit générer un produit financier exceptionnel qui permettra à Toosla d'afficher le 1 er bénéfice net de son histoire.

Au-delà de cet impact comptable, cette opération marque surtout l'aboutissement d'une restructuration financière destinée à doter durablement la Société d'une base plus solide pour poursuivre son développement.

Une situation financière renforcée permettant d'accélérer les investissements…

Fort de ce désendettement massif réalisé, Toosla a repris le chemin de l'innovation et de l'enrichissement de son offre au service de la satisfaction clients. Parmi les avancées majeures, on retiendra :

Le lancement de la version 3 de l'application mobile, pensée comme un véritable service de conciergerie de la mobilité et porte d'entrée unique pour organiser l'ensemble des réservations de location de voiture, en France comme à l'international avec plus de 15 000 destinations disponibles ;

La connexion des partenaires franchisés permettant de poursuivre le maillage du territoire français avec des déploiements dans les Aéroports parisiens et sur la Côte d'Azur ;

L'intégration des technologies d'intelligence artificielle dans les processus de développement de cette nouvelle application permettant de diviser par trois les délais de développement et de recettage de nouvelles fonctionnalités.

…tout en faisant preuve de résilience face au choc pétrolier

Le premier semestre 2026 a été marqué par un ralentissement significatif des déplacements automobiles consécutif à la forte hausse des prix des carburants provoquée par le conflit au Moyen-Orient.

Dans ce contexte, la demande de réservations à périmètre constant a reculé d'environ 20 %, une évolution conforme aux tendances observées sur le marché.

Afin de répondre rapidement à cette évolution de la demande, Toosla a adapté une partie de sa flotte en privilégiant davantage de modèles Access, moins consommateurs de carburant et également moins coûteux. Ce choix stratégique pour coller aux attentes des consommateurs a mécaniquement pesé sur le prix moyen des locations d'environ 10% mais a permis de préserver l'attractivité de l'offre dans un environnement particulièrement contraint. Ainsi, le chiffre d'affaires non audité du premier semestre 2026 ressort à 2,9 M€, contre 4,3 M€ au premier semestre 2025.

Grâce à une politique de maîtrise rigoureuse des coûts engagée depuis plusieurs mois, la Société estime avoir absorbé une part significative de l'impact de cette baisse d'activité sur sa rentabilité.

Une gouvernance simplifiée pour accélérer l'exécution…

Cet environnement économique instable démontre le besoin de réactivité et d'efficacité des décisions opérationnelles. C'est dans cet esprit que la Société a mis en œuvre, le 30 juin 2026, une simplification et un renforcement de sa gouvernance.

Deux nouveaux administrateurs indépendants ont ainsi rejoint le Conseil d'administration, tandis que les fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général ont été réunies sous une gouvernance unique avec la nomination de Panayotis Staïcos en qualité de Président-Directeur Général.

…avant de dévoiler la nouvelle feuille de route stratégique

Ce dernier, après avoir mené à bien la restructuration financière de la Société, est pleinement concentré sur la préparation de la prochaine étape de développement de Toosla qui doit permettre de retrouver le chemin de la croissance et de l'autonomie financière afin de ne plus être dépendante de sources de financement externe.

Plusieurs initiatives sont aujourd'hui étudiées en parallèle et les travaux engagés devraient conduire à la présentation, à l'automne prochain, d'une feuille de route stratégique actualisée autour de deux ambitions majeures :

Capitaliser sur la plateforme mondiale de mobilité désormais construite qui combine distribution, technologie et exploitation connectée afin de faire entrer Toosla dans une nouvelle dimension ;

Jouer un rôle actif dans le processus inéluctable de consolidation du secteur de la mobilité.

« Le premier semestre 2026 marque un véritable changement de cycle pour Toosla. En quelques mois, nous avons profondément transformé la Société en assainissant sa structure financière, en simplifiant sa gouvernance et en poursuivant nos investissements technologiques, tout en faisant face à un environnement de marché particulièrement dégradé. Les résultats que nous nous apprêtons à publier traduisent les efforts engagés depuis plusieurs mois. Toosla est une entreprise strcturellement plus solide, plus agile et désormais en mesure d'ouvrir une nouvelle étape de son développement. »

Panayotis STAÏCOS, Président-Directeur Général de Toosla

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité durable en proposant un service de location courte durée de voitures simple et efficace. Son objectif : favoriser la mobilité de demain en levant tous les "irritants" du secteur grâce à son modèle sans agence, sa plateforme digitale et son offre large de véhicules à faible émission. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées sur PC/Mac, tablettes et smartphones. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité en libre-service permanente des véhicules (24/7) et son service de conciergerie (livraison-reprise de véhicule à l'adresse de son choix).

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :

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www.toosla-bourse.com

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Toosla – Relations Investisseurs

Jérôme Fabreguettes Leib

toosla@actus.fr - 01 53 67 36 78

Toosla – Relations Presse

Déborah Schwartz

dschwartz@actus.fr - 01 53 67 36 37