TOOSLA : Toosla se classe N°1 du secteur automobile des Champions de la croissance et confirme son objectif de croissance pour 2026 après une restructuration financière majeure et une consolidation de son activité en 2025
information fournie par Actusnews 10/03/2026 à 07:00

10 mars 2026 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce sa présence dans le palmarès « Les Champions de la Croissance 2026 » établi par Les Échos et Statista [1] .

Dans ce classement qui distingue les 400 entreprises françaises ayant enregistré la plus forte croissance entre 2021 et 2024 , Toosla affiche un taux de croissance annuel moyen de 37,2 % , ce qui lui permet de se hisser à la 111 ème place du classement national .

La Société se distingue également en prenant la tête du classement dans le secteur automobile , confirmant la pertinence de son positionnement digital sur le marché de la mobilité.

Cette reconnaissance intervient au terme d'un cycle de croissance particulièrement soutenu pour Toosla. Après plusieurs années d'expansion rapide, l'exercice 2025 a marqué une phase stratégique de transformation , avec un chiffre d'affaires annuel de 8,0 M€ , contre 10,5 M€ en 2024 à méthode comparable [2] . Cette variation s'explique avant tout, comme annoncé dès le 1 er semestre 2025, par la décision stratégique de réduire drastiquement ses revenus annexes, qui ne sont pas au cœur de la stratégie et concernent des prestations à très faible marge (charges refacturables et trading) de sorte que leur baisse est sans impact significatif sur la rentabilité de l'activité. Les revenus issus du cœur d'activité de location sont en repli limité de 7%.

Cette variation est principalement liée au focus de la Direction Générale tout au long du 2 nd semestre 2025 sur le plan de transformation majeur visant à assainir durablement la structure financière du Groupe et préparer un nouveau cycle croissance rentable [3] .

Le protocole d'accord conclu avec les partenaires financiers, annoncé le 24 février dernier, constitue une opération structurante qui redéfinit en profondeur le profil financier de Toosla et accélère sa transition vers un modèle « asset light » , moins capitalistique et plus générateur de valeur.

Sur la base des comptes au 30 juin 2025, cette opération permet une amélioration spectaculaire des fondamentaux financiers de la Société :

  1. Endettement financier brut réduit de 20,3 M€ à 2,3 M€ soit un désendettement massif (incluant 0,5M€ de remboursements réalisés hors protocole) ;
  2. Trésorerie renforcée de 1,4 M€ à 4,9 M€ grâce à l'émission de l'intégralité des OCEANE [4] ;
  3. Capitaux propres redressés de -7,3 M€ à 6,9 M€ 2 .

Cette restructuration assainit profondément le bilan de Toosla, réduit significativement son levier financier et renforce sa capacité d'investissement et de développement .

Une nouvelle phase de croissance rentable

Avec une structure financière désormais fortement renforcée, Toosla aborde une nouvelle phase de son développement, portée par son modèle digital et son positionnement sur la mobilité urbaine.

La transformation vers un modèle « asset light » doit permettre à la société d'améliorer sa rentabilité opérationnelle tout en accélérant son déploiement commercial.

Dans ce contexte, Toosla vise un retour à la croissance du chiffre d'affaires dès l'exercice 2026, ouvrant la voie à un nouveau cycle de création de valeur pour ses actionnaires.

À propos de TOOSLA
Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité durable en proposant un service de location courte durée de voitures simple et efficace. Son objectif : favoriser la mobilité de demain en levant tous les "irritants" du secteur grâce à son modèle sans agence, sa plateforme digitale et son offre large de véhicules à faible émission. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées sur PC/Mac, tablettes et smartphones. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité en libre-service permanente des véhicules (24/7) et son service de conciergerie (livraison-reprise de véhicule à l'adresse de son choix).
Toosla propose ses services à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nice et Toulouse. En 2025, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros.
Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :

www.toosla-bourse.com

Contacts


Toosla – Relations Investisseurs
Jérôme Fabreguettes Leib
toosla@actus.fr - 01 53 67 36 78
Toosla – Relations Presse
Déborah Schwartz
dschwartz@actus.fr - 01 53 67 36 37

[1] https://rankings.statista.com/fr/entreprises-a-la-plus-forte-croissance/classements/champions-de-la-croissance-france-2026/#dtails-du-classement

[2] A compter de l'exercice 2025, la Société ne consolide plus le chiffre d'affaires global de ses affiliés mais uniquement les revenus de licences et de prestations de services

[3] Toosla se désendette massivement pour retrouver le chemin de la croissance rentable

[4] En cas d'émission et de conversion en actions de l'intégralité des OCEANE


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ypxtkZqYlm/IyG6fYZdtZmiXbZdpw2TIm2PGx5ZpZZ/KaG6RypeSbJmbZnJnnmdu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Information sur chiffre d'affaires annuel

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96928-toosla_cp_ca_2025_champions_vdef.pdf

1 commentaire

  • 07:44

    Selon l'analyste le seul bémol et de taille, cette restructuration financière et l'atteinte du break-even seront financés par un recours à une Equity Line de 3,5 ME maximum qui s'avèrera particulièrement dilutive au regard d'une capitalisation boursière tombée à moins de 1 ME."La performance boursière court terme et/ou un financement alternatif sont les principaux catalyseurs court terme" indique en conclusion Invest Securities.

