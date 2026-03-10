Le salon du tourisme va s'ouvrir dans un contexte assombri par la guerre au Moyen-Orient

( AFP / MARTIN BUREAU )

Le salon mondial du tourisme ouvre ses portes au public jeudi à Paris pour sa 49e édition, dans un contexte de guerre au Moyen-Orient qui pourrait peser sur les choix des vacanciers français.

Entre flambée historique des cours du pétrole, risques d'inflation et perte de confiance liée à l'instabilité géopolitique, les touristes pourraient être amenés à revoir leurs plans.

Didier Arino, directeur général de la société de conseil Protourisme, anticipe un risque de "changement de paradigme". "On sait qu'il y a une énorme réactivité du marché français aux crises géopolitiques", explique-t-il à l'AFP.

La tendance pour 2026 était pourtant bien orientée. Le tourisme, en souffrance durant les années Covid-19, a enregistré l'an dernier un record mondial, selon l'ONU tourisme, avec quelque 1,5 milliard de touristes ayant effectué un voyage à l'étranger en 2025 dans le monde, une progression de 4% sur un an.

La France est, elle, restée le pays le plus visité, en accueillant 102 millions de visiteurs étrangers sur cette période, selon des chiffres du ministère du Tourisme français.

L'agence onusienne anticipait en janvier une nouvelle progression à l'échelle mondiale pour 2026, de 3% à 4%, sous plusieurs conditions, dont la poursuite du redressement de l'Asie et du Pacifique, une situation économique mondiale demeurant favorable et "l'absence d'escalade des conflits géopolitiques".

Sur ce point, elle notait déjà que l'incertitude résultant des tensions géopolitiques et des conflits actuels faisait peser en 2026 "des risques significatifs" sur le secteur.

- "Résilience" -

Pour l'année en cours, selon un panorama du cabinet Protourisme réalisé avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, 62% des Français ont l'intention de partir en vacances, comme l'an dernier, avec un budget de près de 2.500 euros par foyer.

Pour la période des vacances d'été, 46% des Français déclarent vouloir partir (31,6 millions de personnes), un recul de 400.000 partants en terme d'intentions de départs par rapport à 2025.

La part des séjours à l'étranger progresse quant à elle, avec 35% des projets de départ dans un autre pays, contre 32% en 2025.

Une tendance qui pourrait être affectée par la guerre au Moyen-Orient. "Dans ces crises, on a plus de Français et d'Européens qui restent en Europe, plus d'Américains qui restent en Amérique, plus d'Asiatiques qui restent en Asie. Cela peut nous faire perdre des clientèles à très forte contribution", explique Didier Arino.

Pour preuve, selon des données de l'Alliance France Tourisme publiées vendredi, les réservations pour le Moyen-Orient auprès des tour-opérateurs en France ont drastiquement chuté ces derniers jours. L’Égypte a ainsi connu un renversement complet de tendance avec une baisse de 34% du nombre de dossiers de lundi à jeudi dernier.

En dépit du contexte, Christel Marzullo, directrice du salon mondial du tourisme, se veut optimiste. "La force de ce métier, c'est la résilience. C'est un secteur qui sait s'adapter parce qu'il est fortement impacté, depuis toujours, par l'actualité, que ce soit politique, géopolitique, les événements climatiques", affirme-t-elle à l'AFP.

Le salon réunira plus de 200 experts porte de Versailles à Paris de jeudi à dimanche. 70.000 visiteurs sont attendus, en majorité des Franciliens.

Les experts du secteur "vont pouvoir réorienter de futurs voyageurs selon des changements de plans de vol, par exemple. Ils vont pouvoir rediriger vers d'autres destinations", souligne Christel Marzullo, notant que l'Europe demeure très prisée.

"La France garde aussi une belle attractivité", notamment la Bretagne, souligne-t-elle.

Avec un même ticket d'entrée, les visiteurs pourront se rendre au salon Destination nature. Le salon proposera également des offres spéciales pour tous types de budgets pour des destinations internationales ou françaises.