Déchets: Séché Environnement voit reculer son bénéfice net, pénalisé par la France

Maxime Séché, Directeur Général de Séché Environnement, à Davos le 20 janvier 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le groupe familial Séché Environnement, spécialiste du traitement des déchets, a vu son bénéfice net reculer de près de 40% en 2025, à 21 millions d'euros, pénalisé par ses activités en France, selon des résultats publiés lundi.

Le chiffre d'affaires est en progression de 5,3% à 1,25 milliard d'euros.

L'excédent brut d'exploitation (EBE, bénéfice avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissement), qui permet notamment de traduire la rentabilité d'une entreprise, a reculé de près de 7%.

Il a été pénalisé en France, "principalement par le recul des activités d'économie circulaire, particulièrement par la baisse des prix de vente de l'énergie, par la moindre contribution des activités de purification chimique et la contraction ponctuelle de la performance commerciale" de certains incinérateurs, a indiqué le groupe.

Au 4e trimestre, le groupe a notamment été pénalisé par l'arrêt de plusieurs incinérateurs "endommagées par des explosions de bouteilles de protoxyde d'azote", de plus en plus inhalé pour ses effets euphorisants.

A l'international, l'EBE est en forte progression (+25%), notamment en raison d'un effet de périmètre lié à l'intégration de la société singapourienne ECO.

Pour 2026, le groupe compte redresser sa rentabilité grâce à un plan d'économies et à des acquisitions.

En France, il a annoncé "son intention d'acquérir le groupe Flamme, dernier opérateur indépendant spécialiste de la gestion des déchets dangereux" dans le pays.

A l'étranger, il a négocié les acquisitions, signées et finalisées au tout début 2026, d'Hidronor, numéro un des déchets dangereux au Chili, et de La Filippa, spécialiste de la gestion de déchets industriels en Italie".