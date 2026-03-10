Qwant s'allie avec des éditeurs de presse pour une expérimentation avec l'IA

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le moteur de recherche français Qwant a annoncé lundi avoir lancé avec plusieurs grands médias et éditeurs de presse une expérimentation de service d'intelligence artificielle générative, avec un partage à égalité inédit des revenus créés et une recherche de "qualité".

L'expérimentation consiste à intégrer un résumé et des éléments de contexte ("réponse flash"), en tête des résultats de recherche sur les moteurs de Qwant.

Cette fonctionnalité est similaire à "Aperçus IA" du moteur de Google ("AI Overviews"). Pour produire ces synthèses, l'IA du géant californien puise dans les contenus des sites web, notamment ceux des médias, qui l'accusent de piller leur travail sans rémunération.

Qwant essaie pour sa part de bâtir "un modèle qui soit constructif pour l'écosystème", et basé sur la souveraineté nationale, a défendu auprès de l'AFP Olivier Abécassis, directeur général de Qwant, en vantant "une première en France".

Cette expérimentation de neuf mois a démarré en janvier et associe désormais une vingtaine de médias dont le groupe de presse régionale Ebra, Ouest France, France Médias Monde, RMC BFM, Le Parisien, Les Echos, Le Figaro et encore Paris Match. Le modèle de langage de grande taille (LLM) utilisé est celui de l'entreprise française Mistral.

Les revenus publicitaires générés seront partagés à égalité entre Qwant et les éditeurs de presse.

Ce sera l'occasion "d’analyser la valeur créée par les services d’IA générative disponibles sur les moteurs de recherche", fait valoir Qwant dans un communiqué. L'entreprise affirme être attachée à développer "un modèle de partage plus juste, durable et respectueux des contenus".

En parallèle, "certains médias et éditeurs de presse pourront aussi mettre à disposition la +réponse flash+ directement sur leurs sites", en utilisant leurs propres contenus.

L'expérimentation "va dans le bon sens", selon Marc Feuillée, président de l’Alliance de la presse d’information générale, cité dans le communiqué. "Pour la première fois, les éditeurs auront une transparence sur l'usage de leurs contenus dans les réponses IA. C'est la condition pour poser les bases d'une rémunération juste", avance-t-il.

Ex-vedette de la French Tech longtemps soutenue par l’État fondée en 2013, Qwant a été racheté en 2023 par Octave Klaba, fondateur d'OVHCloud. Le moteur est ainsi la propriété de la société "Synfonium", détenue à 75% par les frères Klaba et à 25% par la Caisse des dépôts.