Logement social : CDC Habitat va changer de patron

La Caisse des dépôts (CDC) va proposer de nommer à la tête de sa filiale dédiée à l'habitat Clément Lecuivre, actuellement directeur général de CDC Habitat, en remplacement d'Anne-Sophie Grave, selon un communiqué publié lundi.

Cette nomination est soumise à l'approbation du conseil de surveillance de CDC Habitat, qui se réunira le 26 mars.

CDC Habitat est le premier bailleur HLM français avec plus de 560.000 logements et une filiale détenue à 100% par la Caisse des dépôts, bras financier de l'Etat, qui joue par ailleurs un rôle plus large de financement du monde HLM à partir notamment de l'argent du Livret A.

Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat depuis 2020, "a fait valoir ses droits à la retraite", précise le communiqué.

"Sous son impulsion, le groupe a joué pleinement son rôle contracyclique avec des niveaux de production exceptionnels, accéléré la décarbonation de son parc et l'adaptation au changement climatique", salue Antoine Saintoyant, directeur général adjoint de la Caisse des dépôts et directeur de la Banque des territoires, cité dans le communiqué.

Clément Lecuivre a rejoint le groupe CDC Habitat en 2015 en tant que directeur général adjoint en charge des finances, après être passé par le ministère du Budget et le cabinet du Premier ministre.