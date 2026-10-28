TOOSLA : Toosla affiche le 1er bénéfice de son histoire au 1er semestre 2026 et prépare sa nouvelle feuille de route

Bénéfice net semestriel de 8,6 M€, soit 0,29 € par action [1] ;

soit 0,29 € par action [1] ; Endettement financier ramené de 20,1 M€ à 5,2 M€ en seulement 6 mois ;

en seulement 6 mois ; Préparation de nouvelles initiatives stratégiques sous l'impulsion du nouveau PDG.

Paris, le 28 octobre 2026 – Toosla, acteur de la location automobile 100% digitale, annonce de nouvelles avancées significatives de son plan de désendettement, permettant à la Société de dégager son 1 er bénéfice, et de nouvelles initiatives pour optimiser sa performance opérationnelle à l'occasion de la publication de ses résultats du 1 er semestre 2026 [2] .

« J'ai acquis une double conviction en rejoignant Toosla. La première, c'est que le spectaculaire désendettement réalisé par la Société au cours des 6 derniers mois n'est pas encore reconnu à sa juste valeur. Il permet pourtant, grâce à l'effort combiné des créanciers et des actionnaires, de redonner à la Société une structure bilantielle soutenable.

Mais j'ai aussi l'intime conviction qu'il faut aller plus loin pour retrouver une vraie trajectoire de croissance rentable. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé au Conseil d'administration de préparer une nouvelle feuille de route que je compte dévoiler prochainement et qui doit redonner un souffle commercial en étant aussi moins dépendant du contexte économique qui pèse fortement sur le secteur de la location courte durée. »

Pascal Ghoson, Président-Directeur Général de Toosla

Une dette financière divisée par 4 en 6 mois

Dans le cadre de sa feuille de route 2026, Toosla s'était engagé à ramener son endettement financier de 20,1 M€ à 2,2 M€ avec un plan de remboursement échelonné jusqu'en 2033 et parfaitement compatible avec le prévisionnel de trésorerie. A fin juin 2026, plus de 80% du parcours est déjà réalisé avec une dette financière de seulement 5,2 M€, dont 0,6 M€ d'obligations convertibles qui n'ont donc pas vocation à être remboursées en numéraire et ne font pas partie du plan.

Cette feuille de route est respectée grâce à :

La décision stratégique de céder les véhicules jusqu'ici détenus en propre afin de basculer vers un modèle « asset light » de location de la flotte ;

L'abandon de créances consenti par les partenaires financiers de la Société afin d'accompagner cette évolution stratégique ;

La mise en œuvre d'une ligne de financement obligataire permettant de renforcer la trésorerie de la Société.

Un bénéfice historique

Données (non auditées)

En milliers d'euros S1 2025 S1 2026 Chiffre d'affaires [3] 4 337 3 850 EBITDA ajusté [4] 129 (240) Résultat d'exploitation (2 270) (1 385) Résultat financier (649) 10 020 Résultat net (2 919) 8 635

Les gains financiers générés par les abandons de créance négociés permettent à Toosla d'afficher un bénéfice net historique de 8,6 M€ à fin juin 2026, soit 0,29 par action.

Ce résultat est également obtenu par la rigueur budgétaire de la Société qui a réduit sa perte d'exploitation de près de 40%

(-1,4 M€ au 1 er semestre 2026 contre -2,3 M€ au 1 er semestre 2025), malgré la contraction de l'activité déjà annoncée en juillet dernier et liée aux conséquences de la dégradation de l'environnement économique. Le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 ressort ainsi à 3,9 M€ contre 4,3 M€ un an plus tôt.

Une volonté de réaccélérer le développement

Comme annoncé le 12 octobre 2026, le Conseil d'administration a décidé de coopter Pascal Ghoson en qualité d'administrateur et de le nommer Président du Conseil d'administration et Directeur Général de Toosla avec pour mission d'ouvrir une nouvelle étape du développement de la Société. L'objectif prioritaire est de remettre rapidement et durablement la Société sur le chemin de la croissance rentable.

Pascal Ghoson, qui dispose d'une expérience approfondie du secteur de la mobilité et des entreprises innovantes, a engagé une revue stratégique dès sa prise de fonction avec l'ambition de dévoiler, dans les prochaines semaines, les premières initiatives structurantes.

À propos de TOOSLA



Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité durable en proposant des services de mobilité répondant à 100% des besoins.



Toosla est une plateforme mondiale de mobilité qui combine distribution, technologie et exploitation connectée afin d'accompagner la transformation de la location automobile.

Son écosystème repose sur trois piliers complémentaires : Toosla Marketplace : la plateforme mondiale de distribution de réservations ;

: la plateforme mondiale de distribution de réservations ; Toosla Connect : la plateforme technologique de location connectée ;

: la plateforme technologique de location connectée ; Toosla Dual Mode : le mode d'exploitation omnicanal permettant à un même véhicule d'être exploité en location traditionnelle comme en location connectée. En mettant sa technologie au service de l'ensemble des professionnels, Toosla accompagne la transformation du secteur et invente les nouveaux standards de la location automobile.



Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :

www.toosla-bourse.com

Contacts



Toosla – Relations Investisseurs

Jérôme Fabreguettes Leib

toosla@actus.fr - 01 53 67 36 78

Toosla – Relations Presse

Déborah Schwartz

dschwartz@actus.fr - 01 53 67 36 37

Indicateurs alternatifs de performance

Données en cours d'audit

En milliers d'euros S1 2025 S1 2026 Ebitda ajusté 129 (240) Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (1 726) (842) Reprises sur provisions 5 - Redevances de crédit-bail / locations simples (678) (802) Vente de marchandises - 949 Achats de marchandises - (462) Autres écritures d'ajustement - 13 Résultat d'exploitation (2 270) (1 385)

[1] Sur la base du nombre d'actions en circulation en moyenne au premier semestre 2026

[2] Le rapport financier semestriel au 30 juin 2026 est mis à la disposition du public sur le site Internet de la Société

[3] Hors produits de cession de crédit-bail

[4] Résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et l'impact de cession de crédit-bail