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TonnerDrones annonce que Roth Mions a fait une entrée en bourse réussie sur Euronext Access
information fournie par Boursorama CP 19/06/2026 à 08:05

TonnerDrones annonce que Roth Mions a fait une entrée en bourse réussie sur Euronext Access

• Roth Mions est cotée sous le symbole MLROT et le code ISIN FR001400EA65
• Tonner Drones a participé à la levée de fonds préalable à la cotation au prix de 1,00 €.
• Entrée en bourse réussie, avec une hausse de 24 à 30 % au cours des premiers jours de cotation.
• ROTH Mions dispose d’un solide potentiel de croissance
- Programme de R&D consacré aux drones longue distance
- Système de type V pour le stockage de gaz à haute pression
• ROTH Mions organisera un webinaire le 23 juin
• Le rapport d’évaluation de ROTH Mions est disponible sur le site web de TonnerDrones

Paris, le 19 juin 2026, 8h00. Tonner Drones a le plaisir d'annoncer que Roth Mions (‘ Roth2’), le spécialiste français des solutions de stockage de gaz à ultra-haute pression, est désormais coté à la Bourse de Paris.

Tonner Drones, actionnaire à hauteur de 18,7 %, se montre enthousiaste quant à l’avenir de ROTH2. ROTH2 participe au développement de drones destinés aux vols longue distance. Tonner Drones nourrit notamment de grandes attentes concernant la révolution lancée par ROTH2 dans le domaine du stockage à haute pression : le réservoir de type V. Cette technologie devrait apporter une forte croissance et une rentabilité élevée à l’entreprise.

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