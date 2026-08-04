 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Intempéries en Haute-Savoie: une personne recherchée et des évacuations par hélicoptère
information fournie par AFP 04/08/2026 à 22:19
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Une personne est recherchée après avoir été emportée par les eaux à Sixt-Fer-à-Cheval, près de Samoëns en Haute-Savoie ( AFP / Fred TANNEAU )

Une personne est recherchée après avoir été emportée par les eaux à Sixt-Fer-à-Cheval, près de Samoëns en Haute-Savoie ( AFP / Fred TANNEAU )

Une personne est recherchée mardi soir après avoir été emportée par les eaux à Sixt-Fer-à-Cheval, près de Samoëns en Haute-Savoie, où d'importants moyens de secours sont également déployés à la suite d'une coulée de boue, ont indiqué les pompiers.

La victime a été entraînée par la montée des eaux du Giffre, rivière prenant sa source dans le Cirque du Fer-à-Cheval, survenue en raison de fortes intempéries. Cette personne est actuellement "en cours de recherche", ont précisé les pompiers de Haute-Savoie dans un communiqué.

Dans le Cirque du Fer-à-Cheval, gigantesque amphithéâtre naturel calcaire où une coulée de boue a eu lieu en parallèle, 15 personnes dont deux bébés ont dû par ailleurs être évacuées par des hélicoptères de la sécurité civile.

Elles ont été mises en sécurité, et 170 personnes au total ont été regroupées au niveau du restaurant de Sixt-Fer-à-Cheval, une commune de 800 habitants qui connait un fort attrait touristique l'été.

"Des reconnaissances sont en cours au niveau des campings à proximité, ainsi que des hameaux pour s'assurer que personne ne soit en difficulté", ont assuré les pompiers, qui recommandent de ne pas se rendre sur le secteur.

Plus d'une cinquantaine de pompiers sont engagés sur place.

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank