Tonner Drones publie son rapport semestriel

Paris, le 13 octobre 2026, à 20 h 00 – Tonner Drones a publié aujourd’hui son rapport semestriel 2026, confirmant ses résultats financiers et annonçant une réduction de la valeur nominale de ses actions, qui passe de 0,0125 € à 0,0001 €.



Les principaux éléments financiers avaient déjà été publiés le 30 septembre 2026. Le rapport semestriel est disponible sur le site Internet de la société.



Les résultats positifs de la Société ont permis de ramener ses capitaux propres à un niveau positif, marquant ainsi une nouvelle étape importante dans le plan de redressement lancé à la suite de la constatation d’une situation de capitaux propres négatifs en 2023. La réduction de la valeur nominale constitue une mesure technique prise conformément aux dispositions de l’article L.225-248 du Code de commerce français, qui régit les mesures applicables lorsque les capitaux propres d’une société tombent en dessous de la moitié de son capital social. Les autorisations requises des actionnaires ont été obtenues lors de l’assemblée générale qui s’est tenue en juin 2026. La société confirme que cette mesure n’a pas pour objectif de faciliter une augmentation de capital à la valeur nominale révisée, ni ne s’inscrit dans le cadre d’un tel projet à l’heure actuelle.