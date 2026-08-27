Tonner Drones élargit son exposition aux secteurs de la Défense et de la Sécurité grâce à l’acquisition d’Azur Drones

• Acquisition à 100% : Tonner Drones a signé un protocole contraignant avec Drone Volt en vue d’acquérir Azur Drones, ainsi que ses actifs, sa technologie et ses collaborateurs clés.



• Actif de grande valeur, efficacité capitalistique : société entièrement assainie de toute dette et restructurée pour des dépenses opérationnelles réduites. Investissement initial limité, capitalisant sur plus de 50 millions d’euros de recherche et développement historiquement investis dans la technologie d’Azur Drones.



• Stratégique : libère un potentiel de croissance significatif grâce à l’ajout d’une technologie autonome de premier plan de type « Drone-in-a-Box », commercialisée sous la marque Skeyetech.



• Non dilutive : intégralement financée par la trésorerie disponible, sans émission de nouveaux titres de capital, préservant ainsi la valeur pour les actionnaires.



• Synergies de portefeuille et industrielles : Tonner Drones et Drone Volt ont conclu un partenariat industriel et commercial global pour le développement d’Azur Drones. Par ailleurs, Tonner Drones identifie d’autres synergies et collaborations potentielles avec d’autres sociétés partenaires avec lesquelles elle collabore déjà ou dans lesquelles elle détient une participation.



• Bilan robuste : la solide position de trésorerie restante de Tonner Drones lui permet de poursuivre l’exploration d’autres acquisitions cibles stratégiques, tout en maintenant son objectif de générer de la rentabilité pour ses actionnaires.