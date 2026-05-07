Nuñez confirme la reprise des expulsions d'Algériens en situation irrégulière en France

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez le 6 mai 2026, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a confirmé jeudi la reprise des expulsions d'Algériens en situation irrégulière, évoquant le chiffre de 140 reconduites depuis le début de l'année.

Fin mars, la Cimade, association de défense des droits des migrants, avait annoncé la reprise de ces expulsions après un an d'interruption liée à la crise diplomatique entre Paris et Alger, mais le ministère de l'Intérieur n'avait jusqu'à présent pas communiqué sur le sujet.

"Quand je suis allé en Algérie à la mi-février, nous n'avions aucun laissez-passer délivré depuis le début de l'année et on avait fait quelques reconduites", a déclaré Laurent Nuñez sur CNews-Europe 1 jeudi matin. "Depuis que je suis allé en Algérie, c'est reparti."

"On a eu 120 laissez-passer délivrés depuis (...) et hier, on a dépassé les 140 (reconduites) depuis le début de l'année. Évidemment, il faut qu'on fasse mieux, évidemment il faut qu'on fasse plus" mais "les choses se sont réamorcées", a-t-il ajouté. "Je m'en félicite (...) on va poursuivre dans ce dialogue existant avec l'Algérie."

"L'autre élément sur lequel il faut qu'on aboutisse maintenant assez vite", c'est la question des "vols groupés", l'expulsion de plusieurs ressortissants dans un même avion, a poursuivi Laurent Nuñez.

Interrogé sur le nombre de ressortissants algériens présents dans les centres de rétention administrative en France, le ministre de l'Intérieur a par ailleurs confirmé le chiffre d'"un peu plus de 700 sur 2.000 places", soit à "peu près 30 à 40%".

La relation entre Paris et Alger s'était fortement dégradée à partir de l'été 2024 et la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, territoire au statut non défini selon l'ONU, où un conflit oppose depuis 50 ans le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario, soutenu par l'Algérie.

Depuis son arrivée au ministère de l'Intérieur, Laurent Nuñez a prôné l'apaisement avec Alger, se démarquant de son prédécesseur Bruno Retailleau qui avait cristallisé les crispations, tentant régulièrement d'aller au bras de fer.