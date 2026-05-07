Gaza: Une attaque israélienne tue un fils du négociateur du Hamas

Khalil Al-Hayya et Osama Hamdan, responsables du Hamas, tiennent une conférence de presse à Beyrouth

par Nidal al-Mughrabi

Un bombardement israélien a tué ‌un fils du négociateur en chef du Hamas impliqué dans les pourparlers sur l'avenir de Gaza sous l'égide des États-Unis, a ​déclaré jeudi un haut responsable du groupe palestinien, alors que les dirigeants du Hamas menaient des discussions au Caire visant à préserver leur trêve avec Israël.

Azzam al Hayya, fils de Khalil al Hayya, a succombé à ses blessures jeudi après ​avoir été frappé par une attaque israélienne mercredi soir, a déclaré Basim Naim, haut responsable du Hamas. Azzam al Hayya est le quatrième fils du négociateur en ​chef du groupe à avoir été tué lors de frappes ⁠israéliennes.

Tsahal n'a pas répondu à une demande de commentaires.

Khalil al Hayya, qui a eu sept enfants, a survécu ‌à de multiples tentatives d'assassinat israéliennes. L'an dernier, l'un de ses fils est mort à Doha lors d'une frappe israélienne qui visait les dirigeants du Hamas. Deux autres avaient été tués lors de ​frappes à Gaza en 2008 et 2014.

S'adressant ‌à Al Jazeera après l'attaque de mercredi soir, avant que la mort de son ⁠fils ne soit annoncée, Khalil al Hayya a accusé l'Etat hébreu de vouloir saper les efforts des médiateurs visant à faire avancer le plan de Gaza du président américain Donald Trump, supervisé par son "Conseil de la paix".

"Ces attaques et violations sionistes ⁠indiquent clairement que l'occupant ‌ne veut pas respecter le cessez-le-feu ni la première phase", a-t-il déclaré.

Les dirigeants du Hamas et d'autres ⁠factions palestiniennes ont tenu cette semaine au Caire des pourparlers avec des médiateurs régionaux et l'envoyé spécial du Conseil ‌de la paix, Nickolaï Mladenov, afin de faire passer le plan de Trump pour Gaza à sa ⁠deuxième phase, ont indiqué des responsables.

LE DÉSARMEMENT DU HAMAS, POINT D'ACHOPPEMENT

Le plan de Donald Trump, ⁠au sujet duquel Israël et ‌le Hamas se sont accordés en octobre 2025, prévoit le retrait des troupes israéliennes de Gaza et le début de ​la reconstruction de l'enclave dès que le groupe palestinien aura déposé ‌les armes.

Le désarmement du Hamas constitue cependant un point d'achoppement dans les négociations visant à mettre en œuvre ce plan et à consolider le ​cessez-le-feu d'octobre, qui a mis fin à deux années de guerre.

Un responsable du Hamas a déclaré mercredi à Reuters que le groupe avait fait savoir à Nickolaï Mladenov qu'il ne s'engagerait pas dans des négociations sérieuses sur la mise ⁠en œuvre de la deuxième phase tant qu'Israël n'aurait pas rempli ses obligations découlant de la première, notamment l'arrêt complet des attaques.

Au moins 830 Palestiniens ont été tués depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu, selon des sources médicales locales. Israël indique pour sa part que des combattants ont tué quatre de ses soldats au cours de cette période.

Israël fait également valoir que ses frappes visent à contrecarrer les tentatives du Hamas et d'autres groupes armés palestiniens de s'attaquer à ​ses troupes.

(Reportage de Nidal al Mughrabi)