Une femme hospitalisée à Amsterdam, contamination par hantavirus soupçonnée

Une femme passe à vélo devant une maison traditionnelle d'Amsterdam
Une Néerlandaise a été hospitalisée à Amsterdam en raison de symptômes compatibles avec une infection par hantavirus, a annoncé jeudi le ministère de la Santé aux Pays-Bas.
Selon la radiotélévision néerlandaise RTL, cette femme est hôtesse de l'air au sein de la compagnie KLM et a été en contact avec une femme décédée à Johannesburg après avoir été contaminée par un hantavirus.
KLM a déclaré mercredi qu'une Néerlandaise décédée à Johannesburg, ancienne passagère du navire de croisière Hondius lui-même foyer de contaminations avérées ou suspectes par hantavirus, s'était brièvement trouvée le 25 avril à bord de l'un de ses avions à destination d'Amsterdam. Le personnel de bord avait alors décidé de ne pas autoriser cette passagère à rester à bord de l'appareil en raison de son état de santé, a dit la compagnie.
(Bart Meijer, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)
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