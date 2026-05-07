Une femme hospitalisée à Amsterdam, contamination par hantavirus soupçonnée

Une femme passe à vélo devant une maison traditionnelle d'Amsterdam

‌Une Néerlandaise a été hospitalisée à ​Amsterdam en raison de symptômes compatibles avec une infection par hantavirus, a ​annoncé jeudi le ministère de la Santé aux ​Pays-Bas.

Selon la radiotélévision ⁠néerlandaise RTL, cette femme est hôtesse ‌de l'air au sein de la compagnie KLM et a ​été ‌en contact avec une femme ⁠décédée à Johannesburg après avoir été contaminée par un hantavirus.

KLM a déclaré ⁠mercredi qu'une ‌Néerlandaise décédée à Johannesburg, ancienne ⁠passagère du navire de croisière ‌Hondius lui-même foyer de contaminations ⁠avérées ou suspectes par hantavirus, ⁠s'était brièvement ‌trouvée le 25 avril à bord ​de l'un de ‌ses avions à destination d'Amsterdam. Le personnel de bord ​avait alors décidé de ne pas autoriser cette passagère ⁠à rester à bord de l'appareil en raison de son état de santé, a dit la compagnie.

(Bart Meijer, version française Bertrand Boucey, édité par ​Sophie Louet)