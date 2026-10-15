TomTom va supprimer 200 postes dans le cadre d'une réorganisation et vise 21 millions d'euros d'économies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les suppressions d'emplois au paragraphe 1, le contexte aux paragraphes 2 et 7, les commentaires du directeur général au paragraphe 3, et les perspectives aux paragraphes 4 à 6)

Le spécialiste néerlandais de la cartographie numérique TomTom NV TOM2.AS a annoncé jeudi qu’il allait supprimer 200 emplois à l’échelle mondiale dans le cadre d’une réorganisation qui devrait générer des économies annualisées d’environ 21 millions d’euros (23,6 millions de dollars).

La société, qui a récemment investi dans sa nouvelle plateforme de cartographie, TomTom Orbis, réoriente progressivement ses priorités vers des partenariats visant à développer de nouvelles solutions de conduite. Elle collabore notamment avec Microsoft MSFT.O sur l’IA générative et avec Mitsubishi Electric 6503.T sur la conduite automatisée, entre autres.

“Nous voyons d’importantes opportunités de croissance dans la conduite automatisée et l’intelligence géolocalisée, portées par l’IA”, a déclaré le directeur général Mike Schoofs dans un communiqué.

TomTom a revu à la hausse ses prévisions de marge opérationnelle pour 2026, la portant à environ 4% contre 3% précédemment, en tenant compte de l’impact d’une charge de restructuration de 15 millions d’euros au quatrième trimestre.

“Cela reflète nos meilleures performances depuis le début de l’année, ainsi que la baisse prévue des charges salariales au quatrième trimestre résultant de la réorganisation de l’entreprise”, a indiqué la société.

TomTom a également revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, les ramenant à une fourchette comprise entre 505 et 530 millions d’euros, contre 495 à 555 millions d’euros précédemment.

Elle a déjà supprimé 300 emplois en 2025 dans le cadre d’une réorganisation visant à intégrer l’IA à sa stratégie axée sur les produits.

(1 dollar = 0,8917 euro)