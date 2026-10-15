TomTom va supprimer 200 postes dans le cadre d'une réorganisation

TomTom TOM2.AS a annoncé jeudi la suppression de 200 postes à l'échelle mondiale dans le cadre d'une réorganisation des activités du spécialiste néerlandais de la cartographie numérique, qui doit permettre des économies annualisées d'environ 21 millions d'euros.

L'entreprise, qui a récemment investi dans sa nouvelle plateforme de cartographie, TomTom Orbis, réoriente progressivement ses activités vers des partenariats visant à développer de nouvelles solutions de conduite. Elle collabore notamment avec Microsoft MSFT.O sur l'IA générative et avec Mitsubishi Electric 6503.T sur la conduite automatisée.

"Nous voyons d’importantes opportunités de croissance dans la conduite automatisée et l’intelligence géolocalisée, portées par l’IA", a déclaré Mike Schoofs, directeur général, dans un communiqué.

TomTom a rehaussé sa prévision de marge opérationnelle 2026, à environ 4% contre 3% précédemment, en tenant compte de l’impact d’une charge de restructuration de 15 millions d’euros au quatrième trimestre.

"Cela reflète nos meilleures performances depuis le début de l’année, ainsi que la baisse prévue des charges salariales au quatrième trimestre résultant de la réorganisation de l’entreprise", a indiqué la société.

TomTom a cependant abaissé ses prévisions de chiffre d’affaires annuel à une fourchette comprise entre 505 et 530 millions d’euros, contre 495 à 555 millions d’euros précédemment.

Le groupe avait déjà supprimé 300 postes en 2025 dans le cadre d’une réorganisation visant à intégrer l’IA à sa stratégie axée sur les produits.

(Rédigé par Mathias de Rozario ; version française Augustin Turpin)