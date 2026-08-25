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TomTom gagne du terrain en Bourse après un contrat avec Vinci
information fournie par Zonebourse 25/08/2026 à 12:03
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L'action TomTom s'inscrit en hausse ce mardi à la Bourse d'Amsterdam après l'annonce d'un partenariat entre le spécialiste néerlandais de la cartographie et Cofiroute, filiale du groupe Vinci.

Dans le cadre de cet accord, l'opérateur du secteur autoroutier concédé a retenu la technologie de TomTom visant à optimiser la gestion de la circulation en temps réel et l'information des usagers sur l'ensemble de son réseau.

Grâce à la technologie TomTom Route Monitoring, Cofiroute va pouvoir assurer le suivi du trafic, faciliter la gestion des incidents et informer directement les conducteurs via les panneaux à message variable (PMV) déployés sur ses axes.

Ce dispositif doit permettre au concessionnaire de surveiller la circulation en temps réel sur des zones ciblées ou des itinéraires spécifiques, en lui donnant les moyens de diffuser une information routière actualisée aux usagers à travers plusieurs canaux, notamment la signalisation routière, les sites web et les applications mobiles.

Cofiroute précise que la technologie de trafic en temps réel de TomTom offre à ses équipes une visibilité claire sur l'état du réseau, ce qui leur permet de gérer plus efficacement les incidents et d'améliorer la communication auprès des automobilistes.

Peu avant 12h00, le titre TomTom s'adjuge 1,6% à un peu plus de 4,1 euros, mais recule encore de près de 25% cette année.

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