Toms Capital souhaite rencontrer CSX après avoir acquis une participation, selon des sources

Le fonds spéculatif Toms Capital Investment Management a demandé à rencontrer le conseil d'administration de l'opérateur ferroviaire américain CSX

CSX.O après avoir récemment acquis une participation, ont déclaré des personnes familières avec le sujet, ce qui a fait naître des spéculations sur le fait que la société pourrait faire pression pour une éventuelle fusion.

Toms Capital, dirigé par Ben Pass, a investi dans le chemin de fer au cours du deuxième trimestre, détenant 5,6 millions d'actions ordinaires de CSX au 30 juin,selon une nouvelle déclaration.

On ne sait pas exactement ce que veut l'entreprise, mais Pass a l'habitude de pousser à la fusion des entreprises comme U.S. Steel et le fabricant de pansements et de Tylenol, Kenvue KVUE.N .

Le fonds spéculatif a investi et prend contact avec l'entreprise à un moment où les spéculations se multiplient sur la probabilité de nouvelles fusions ferroviaires après que Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N aient conclu un accord le mois dernier.

Contrairement à certains investisseurs activistes, Toms Capital préfère rester dans l'ombre et faire pression pour obtenir des changements sans être sous les feux de la rampe, plutôt que de lancer des campagnes publiques et bruyantes.

Un représentant de Toms Capital s'est refusé à tout commentaire. CSX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

CSX n'est pas étranger aux investisseurs activistes et a déjà travaillé avec l'investisseur Mantle Ridge , dont le fondateur, Paul Hilal, siège maintenant au conseil d'administration de CSX.

Toms n' est pas la seule société à avoir investi dans le chemin de fer au cours du deuxième trimestre. Ancora Holdings a également établi un investissement de départ et envisage d'autres achats, a déclaré une personne familière avec les tendances commerciales de la société.

Un porte-parole d'Ancora s'est refusé à tout commentaire.

Ancora a l'habitude de réclamer des changements et a obtenu des sièges au conseil d'administration l'année dernière chez son rival Norfolk Southern.

Les spéculations sur l'avenir de CSX se sont intensifiées à la suite de la décision prise en juillet par son rival Union Pacific d'acquérir Norfolk Southern dans le cadre d'une transaction de 71,5 milliards de dollars. Le Surface Transportation Board des États-Unis devra encore approuver l'opération .

Les investisseurs ont déclaré que CSX devait maintenant trouver son propre partenaire, ce qui soulève la possibilité de discussions avec BNSF Railway, propriété de Berkshire Hathaway, et d'autres.