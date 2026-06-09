Toll Brothers en hausse après que KBW a relevé sa note et son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juin - ** L'action du constructeur immobilier Toll Brothers

TOL.N progresse de 1,4 % à 139,06 $ en pré-ouverture

** KBW relève sa note de "market perform" à "outperform"

** Selon la société, cette révision à la hausse reflète "une demande résiliente dans le segment du luxe, une couverture à long terme contre l'inflation par le biais du foncier et une amélioration des fondamentaux à l'issue du deuxième trimestre"

** La société de courtage relève l'objectif de cours de TOL de 158 $ à 161 $, ce qui représente une hausse de 17,4 % par rapport au dernier cours de clôture

** Elle estime que le positionnement haut de gamme de TOL la protège de la faiblesse du segment d'entrée de gamme dans un marché immobilier difficile en forme de K, grâce à une base d'acheteurs présentant des cotes de crédit élevées, des apports personnels importants et un nombre significatif d'acheteurs au comptant

** 14 des 20 courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, 5 la note "conserver" et 1 la note "vendre"; leur objectif de cours médian est de 165 $ - données compilées par LSEG

** Au dernier cours de clôture, l'action avait progressé de 1,4 % depuis le début de l'année