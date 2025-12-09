Toll Brothers chute après un bénéfice inférieur aux attentes au 4e trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions du constructeur de maisons Toll Brothers TOL.N chutent de 3,8% en pré-marché à 131$

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 4,58 $ pour le quatrième trimestre, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,89 $, selon les données de LSEG

** La valeur nette des contrats signés par TOL au 4ème trimestre s'est élevée à 9,85 milliards de dollars contre 10,07 milliards de dollars l'année précédente; les logements sous contrat étaient de 9 943 contre 10 231 en 2024

** La société a battu les estimations de bénéfices au cours des deux trimestres précédents - données de LSEG

** 12 des 18 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, quatre à "conserver" et deux à "vendre"; leur prévision médiane est de 157,50 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 8,14 % depuis le début de l'année