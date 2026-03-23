Tokio Marine va former un partenariat avec Berkshire Hathaway et vendre initialement une participation de 2,49 %

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 à 4)

Tokio Marine Holdings Inc 8766.T a déclaré lundi qu'il formerait un partenariat stratégique avec Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett en vendant initialement une participation de 2,49% par le biais d'une attribution d'actions d'autocontrôle à des tiers.

Berkshire Hathaway a lancé en 2019 un certain nombre d'investissements dans des sociétés commerciales japonaises et la société a augmenté ses participations à plusieurs reprises depuis lors.

Tokio Marine prévoit d'utiliser la capacité de risque supplémentaire que le partenariat rend possible pour poursuivre des opportunités de croissance, tandis que l'entité de réassurance principale de Berkshire, National Indemnity, aura accès au portefeuille d'assurance mondial de Tokio Marine, a déclaré Tokio Marine dans un dépôt.

Les deux sociétés réaliseront également des investissements communs à l'échelle mondiale, y compris des fusions et des acquisitions, a ajouté Tokio Marine.

Tokio Marine a déclaré qu'elle utiliserait le produit de l'opération, soit 287,4 milliards de yens (1,80 milliard de dollars), pour racheter ses propres actions afin d'éviter toute dilution pour les actionnaires existants.

Après l'attribution initiale d'actions àNational Indemnity, toute acquisition supplémentaire d'actions de Tokio Marine devrait se faire principalement sur le marché libre, a indiqué Tokio Marine dans une déclaration.

National Indemnity s'engage à ne pas acheter plus de 9,9 % des actions en circulation de Tokio Marine sans l'accord préalable du conseil d'administration de cette dernière, précise le communiqué.

(1 $ = 159,4100 yens)