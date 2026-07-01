Together AI lève 800 millions de dollars, avec une valorisation de 8,3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Together AI a annoncé mercredi avoir levé 800 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Aramco Ventures 2222.SE , ce qui a plus que doublé la valorisation de cette start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, la portant à 8,3 milliards de dollars. Fondée en 2022, la plateforme de cette start-up permet aux entreprises de former et d’exécuter des charges de travail d’IA sur des modèles ouverts tels que DeepSeek, MiniMax et Kimi, à des coûts inférieurs à ceux des systèmes fermés.

* Vista Equity Partners, General Catalyst, Emergence Capital, Nvidia NVDA.O , Salesforce Ventures CRM.N , March Capital, Pegatron et SentinelOne's S.N S Ventures ont participé à ce tour de table de série C.

* Together AI a été valorisée à 3,3 milliards de dollars lors d’un tour de table mené en février 2025 par General Catalyst, ce qui représente plus du double de sa précédente valorisation de 1,25 milliard de dollars datant de mars 2024.

* La société a déclaré qu’elle utiliserait les fonds levés lors de ce tour de table de série C pour élargir son offre, dans le cadre de son évolution vers un statut de fournisseur de services d’inférence, c’est-à-dire le processus consistant à exécuter des modèles d’IA entraînés.

* “L’avenir de l’IA n’appartiendra pas à quelques entreprises. Il sera construit par des millions de développeurs et d’entreprises, et ce sont les modèles open source qui rendent cela possible,” a déclaré Vipul Ved Prakash, directeur général de Together AI.

* Le chiffre d’affaires annuel de cette start-up spécialisée dans l’IA a dépassé 1,15 milliard de dollars au cours du dernier trimestre, grâce à l’utilisation croissante des modèles open source, a indiqué la société. Elle compte parmi ses clients des entreprises telles que Cursor, Cognition et Decagon.

* Together AI prévoit que sa capacité de calcul et son infrastructure seront multipliées par environ 50 au cours des cinq prochaines années.