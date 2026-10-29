TME Pharma signe un accord de négociation exclusif et contraignant avec la société japonaise TMS Co., Ltd.



• TME Pharma TME Pharma reçoit 150 000 € en échange de 6 mois d’exclusivité pour négocier un accord définitif portant sur les droits mondiaux du NOX-A12



• TMS Co., Ltd., une société japonaise de biotechnologie au stade clinique, va créer une filiale (« la Filiale ») afin de faciliter le financement et la poursuite du développement clinique du NOX-A12



• Conditions non contraignantes négociées comme base pour la poursuite des discussions. Selon ces conditions, TME Pharma recevra les éléments suivants à la signature de l’accord définitif :



o des paiements à court terme d’environ 10 millions d’euros, sous forme d’une combinaison d’espèces et d’une participation dans la filiale (par le biais d’actions et de dette) ;



o >100 millions d’euros en jalons réglementaires et commerciaux liés aux ventes ;



o Redevances de 8 à 10 % sur des ventes qui devraient atteindre un pic d’environ 1 milliard de dollars ;



o Partage des éventuels droits de licence perçus par la Filiale.



Berlin, Allemagne, le 29 octobre 2026, 8 h 15 CET – TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), une société de biotechnologie disposant d’actifs cliniques pour le cancer du cerveau et les maladies oculaires, a le plaisir d’annoncer une nouvelle étape importante dans les options stratégiques concernant son principal actif oncologique, le NOX-A12 (olaptesed pegol).