TME Pharma publie ses résultats semestriels et son rapport semestriel

Berlin, Allemagne, le 30 octobre 2026, 18 h 00 CET – TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), une société de biotechnologie disposant d'actifs cliniques dans le domaine des cancers du cerveau et des maladies oculaires, publie aujourd'hui ses résultats du premier semestre ainsi que son rapport semestriel.



TME Pharma n'a déclaré aucun chiffre d'affaires (27 000 €, premier semestre 2025) et a enregistré une perte nette de 0,51 million d'euros (contre une perte de 2,1 millions d'euros au premier semestre 2025). Les frais généraux et administratifs ont diminué de 79 % pour s'établir à 203 000 €, tandis que les dépenses de recherche et développement ont baissé de 98 %. La trésorerie au 30 juin 2026 s'élevait à 1,02 million d'euros. Comme indiqué lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de juin 2025, les capitaux propres sont passés sous le seuil de 50 % et sont devenus négatifs au deuxième trimestre 2025. En juin 2026, les capitaux propres restent négatifs, à hauteur de 2,61 M€. Conformément aux normes comptables IFRS en vigueur, les actifs de TME Pharma, tels que le goodwill, les matières premières et les flacons en stock, sont évalués à 0 €. Ces actifs peuvent en effet représenter une valeur lorsque des accords sont conclus avec succès avec des partenaires.