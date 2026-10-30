Cryptomonnaies : Binance promet de couvrir les pertes après un piratage record de 6,3 milliards de dollars

( Getty / JUSTIN SULLIVAN )

Le géant des cryptomonnaies Binance a promis vendredi de couvrir l'intégralité des pertes de ses clients après un piratage au préjudice estimé à un record de 6,3 milliards de dollars (5,6 milliards d'euros).

Environ la moitié de ces fonds visés ont été gelés par des partenaires de la plateforme pour limiter le vol que des experts suspectent d'avoir été organisé par des acteurs nord-coréens.

Il s'agit d'une "attaque complexe" ayant causé plusieurs brèches dans la sécurité de la plateforme - la première en volume d'échanges de cryptomonnaies au monde - a reconnu Binance qui a suspendu les retraits pour ses clients.

Son enquête préliminaire a pointé vers le piratage d'un ordinateur portable d'un collaborateur, avant de révéler "des points de brèche supplémentaires", a écrit la société sur X, promettant à ses clients de "couvrir toutes les pertes".

Dans une vidéo publiée vendredi sur X, le codirigeant Richard Teng a indiqué que la plateforme avait mis de côté plus de 6,34 milliards de dollars de fonds propres pour couvrir les actifs volés, dont 5 milliards déjà détenus dans les cryptomonnaies concernées, le reste étant racheté sur le marché.

"Nous n'utilisons jamais les fonds des clients, ils ne sont donc pas touchés", a-t-il assuré, précisant que l'attaque avait visé un portefeuille connecté à internet appartenant à Binance.

"Cette attaque n'a pas été menée par une seule personne", a ajouté Richard Teng.

Selon lui, les pirates ont utilisé un mécanisme d'autodestruction qui effaçait leurs outils et leurs traces au fur et à mesure, et ont obtenu l'autorisation d'opérer sur ce portefeuille sans passer par les contrôles internes.

Les fonds gelés atteignent environ 3 milliards de dollars et les opérations de gel se poursuivent, selon Binance.

"Nous avons bon espoir que les utilisateurs pourront effectuer des retraits avant l'échéance de dimanche", soit "d'ici 40 heures", a indiqué vendredi Richard Teng, précisant que le service, en cours de reconstruction, ne serait pas rétabli "tant qu'il n'aura pas passé des tests rigoureux".

Binance publiera lundi un rapport de preuve de réserves permettant une vérification publique de ses avoirs.

Vers 17H30 GMT, le bitcoin, la plus échangée des cryptomonnaies, pointait à 77.183,25 dollars, en repli de 4,71% sur vingt-quatre heures. Le marché "n'est pas en mode panique", a estimé pour l'AFP Stéphane Ifrah, analyste de la plateforme française Coinhouse, évoquant un impact "très, très limité".

La piste nord-coréenne

Reste que le montant affecté représente quatre fois celui de la plus grande cyberattaque comparable : 1,5 milliard de dollars siphonnés en février 2025 sur la plateforme Bybit, un vol attribué à un groupe de pirates nommé TraderTraitor, affilié à la Corée du Nord.

Selon la société d'analyse TRM Labs, il est très probable que ce même groupe nord-coréen soit derrière le vol au détriment de Binance.

"Plusieurs caractéristiques de cette attaque correspondent à celles de précédents vols liés à la Corée du Nord", assure TRM Labs, en disant s'appuyer sur des "renseignements solides à l'intérieur et hors de la blockchain".

Interrogé par l'AFP, le FBI s'est dit "informé de l'incident" et a indiqué travailler avec des partenaires publics et privés pour "en comprendre l'ampleur, évaluer les conséquences potentielles et coordonner les mesures d'enquête".

Le ministère américain de la Justice n'a pas confirmé l'existence d'une enquête et a rappelé que la plateforme restait "tenue de coopérer avec les forces de l'ordre" aux termes de l'accord de plaider-coupable conclu en 2023.

Jeudi soir, Changpeng Zhao, fondateur et actionnaire majoritaire de la plateforme dont il a cédé les commandes opérationnelles, avait écrit sur X que "cela ressemble à une cyberattaque sur Binance", et avait d'abord estimé que les pertes pourraient être "un peu plus élevées" qu'un milliard de dollars.

Cette attaque intervient alors qu'OpenAI et Anthropic ont annoncé cette semaine avoir réfuté, grâce à leurs modèles d'IA, une conjecture d'informatique théorique sur la vitesse de résolution de certains problèmes logiques, un résultat sans conséquence pratique pour les systèmes de chiffrement selon les deux groupes, ce qu'ont confirmé trois spécialistes de l'informatique théorique dans un entretien avec l'AFP.

Rien n'indique à ce stade que l'attaque contre Binance ait exploité une faille cryptographique.