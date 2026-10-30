TME Pharma : perte semestrielle réduite, visibilité financière prolongée

La société de biotechnologie a fortement réduit ses dépenses au premier semestre 2026. Elle mise désormais sur un partenariat avec le japonais TMS pour relancer le développement de son principal actif, NOX-A12.

TME Pharma a enregistré une perte nette de 0,51 million d'euros au premier semestre 2026, contre 2,1 millions d'euros un an auparavant, soit une réduction d'environ 76%. La société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires sur la période, contre 27 000 euros au premier semestre 2025.

Cette amélioration des résultats reflète ce que la société présente comme "une politique rigoureuse de maîtrise des coûts". Les frais généraux et administratifs ont chuté de 79%, à 203 000 euros, tandis que les dépenses de R&D ont diminué de 98%.

Au 30 juin 2026, la trésorerie de TME Pharma s'établissait à 1,02 MEUR. Les capitaux propres demeuraient négatifs, à hauteur de 2,61 MEUR.

Depuis la clôture du semestre, la société a annoncé le report de l'échéance de remboursement de sa dette au 30 juin 2028 et la réalisation de deux nouvelles émissions obligataires. Ces opérations ont permis de prolonger sa visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2028.

Autre développement majeur, TME Pharma a signé le 29 octobre un accord de négociation exclusive avec la société japonaise TMS, en vue de conclure un accord de licence pour NOX-A12, son principal candidat-médicament destiné notamment au traitement du glioblastome.

"Le prochain objectif opérationnel clair de la collaboration avec TMS est de permettre la reprise de l'étude GLORIA, qui est toujours " prête à démarrer "", a déclaré Diede van den Ouden, directeur général de TME Pharma.

En cas de conclusion d'un accord définitif, TME Pharma prévoit de recevoir des liquidités et de réduire sensiblement ses coûts, son partenaire devant prendre en charge l'ensemble des dépenses courantes liées à NOX-A12.

Côté perspectives, la société entend finaliser ce partenariat, rechercher des partenaires pour son second actif NOX-E36 et explorer de nouvelles sources de financement ainsi que des activités génératrices de trésorerie.

Le titre a conclu la séance sur un repli de 11,3% à Paris, à 0,124 euro. Depuis le début de l'année, il affiche une progression de l'ordre de 90%.