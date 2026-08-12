TKMS-Relève ses perspectives 2026, citant une demande en matière de technologies sonar et de frégates

Un sous-marin, construit par la société TKMS, navigue dans le fjord de Kiel

par Christoph Steitz et Tom Käckenhoff

TKMS a revu à la hausse mercredi ses prévisions pour ​la deuxième fois en six mois, tablant sur une demande accrue de navires de surface, tels que les frégates, ainsi que pour ses capteurs ​et sa technologie de déminage.

Le constructeur naval allemand a été l'un des principaux bénéficiaires du ​plan européen de renforcement des défenses ⁠face au recul du soutien américain, remportant plusieurs contrats phares ‌ces derniers mois, notamment avec la marine allemande, et un autre portant sur des sous-marins avec le Canada.

"Nos récents ​succès confirment notre position ‌exceptionnelle en tant que puissance maritime, tant au niveau ⁠national qu'international", a déclaré le président du directoire Oliver Burkhard. "Ils constituent un signe fort de confiance dans notre capacité à agir et à ⁠tenir nos engagements".

La ‌société, détenue majoritairement par Thyssenkrupp, table désormais sur une croissance ⁠de son chiffre d’affaires de 10 à 12% pour son ‌exercice clos le 30 septembre, contre une fourchette de 2 ⁠à 5% précédemment, dépassant ainsi l'estimation de 4% issue ⁠d'un consensus qu’elle ‌avait elle-même fourni.

Sa marge d’exploitation devrait désormais atteindre jusqu'à 6,5% pour l’année, ​un chiffre légèrement supérieur à ‌l'estimation de 6,4% provenant de ce même consensus et comparable à la prévision antérieure, qui tablait ​sur une marge supérieure à 6% .

Le résultat d'exploitation sur les neuf premiers mois a progressé de 13% pour atteindre 110 ⁠millions d'euros, dépassant les 101 millions d'euros prévus. Son carnet de commandes a légèrement reculé à 20,1 milliards d'euros à la fin du mois de juin, contre 20,6 milliards d'euros à la fin du trimestre précédent.

(Rédigé par Christoph Steitz et Tom Kaeckenhoff ; Version française Rihab Latrache, édité ​par Benoit Van Overstraeten)