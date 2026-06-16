TKMS attend le verdict de l'appel d'offres canadien

(Zonebourse.com) - TKMS se distingue à la Bourse de Francfort ( 1,39%, à 73,20 euros) après une note positive de mwb research.

Dans leur étude, les analystes ont confirmé leur avis à l'achat, et leur cible de cours à 125 euros, sur le constructeur naval basé en Allemagne. Ils estiment que le marché n'intègre pas un appel d'offres canadien. Le projet concerne des sous-marins de patrouille canadiens pour plus de 12 milliards de dollars canadiens, environ 7,8 milliards d'euros. Une décision est attendue en amont du sommet de l'OTAN de juillet.

mwb research estime qu'une victoire de TKMS lors de cet appel d'offres validerait l'entreprise en tant que premier fournisseur de sous-marins conventionnels de l'OTAN et prolongerait la visibilité du carnet de commandes jusque dans les années 2040.

Si la direction voit la probabilité de remporter ce contrat à 50/50, mwb research est plus optimiste et table sur 70% de chance pour TKMS. Les analystes citent Hanwha comme concurrent crédible.

Le groupe basé en Corée du Sud a comme avantage d'avoir proposé un calendrier de livraison plus rapide que TKMS, mais mwb research pense que la vitesse seule ne doit pas déterminer le choix d'un actif stratégique qui restera en service pendant plusieurs décennies. A l'inverse, la logique stratégique penche du côté de TKMS étant donné que c'est l'un des fournisseurs de l'OTAN, ce qui créerait une uniformité de flotte, améliorerait l'interopérabilité, réduirait la complexité de la formation, soutiendrait des structures de maintenance partagées et renforcerait les opérations dans l'Atlantique Nord.

Si le Canada décide de choisir Hanwha, mwb research pense que le titre TKMS perdrait un catalyseur majeur et l'objectif de cours descendrait à 100 euros.

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