TJX revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
TJX Cos TJX.N a relevé mercredi sa prévision de bénéfice annuel, pariant sur la résistance de la demande dans ses magasins de détail à prix cassés, même si des incertitudes macroéconomiques se profilent.
La société mère TJ Maxx prévoit un bénéfice par action pour l'exercice 2026 compris entre 4,52 et 4,57 dollars, contre une prévision précédente comprise entre 4,34 et 4,43 dollars.
