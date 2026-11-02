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Tjeerd Bosklopper nommé à la tête de NN Group
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 10:20

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NN Group annonce que son conseil de surveillance prévoit de nommer Tjeerd Bosklopper au poste de directeur général (CEO). Il succédera à David Knibbe, qui quittera le groupe d'assurance néerlandais le 1er mars 2027 pour prendre les fonctions de CEO et de président du directoire d'Euronext.

La nomination de Tjeerd Bosklopper a reçu un avis favorable du comité central d'entreprise de NN Group et a été approuvée par la Banque centrale néerlandaise. Elle prendra effet après notification à l'assemblée générale de NN Group, qui se tiendra le 12 mai 2027.

Afin d'assurer la continuité de la direction et conformément aux statuts de NN Group, le conseil de surveillance a désigné Tjeerd Bosklopper comme CEO désigné pour occuper le siège vacant au directoire à compter du 1er mars 2027, jusqu'à l'entrée en vigueur de sa nomination.

Tjeerd Bosklopper a rejoint le directoire de NN Group en septembre 2018. Dans ses fonctions actuelles, il est responsable des activités d'assurance dommages et de banque aux Pays-Bas, ainsi que des technologies. Depuis 2024, il supervise le lancement et la mise en oeuvre du programme de transformation Future Ready.

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