TITRES DU TRÉSOR-Les obligations américaines progressent après la publication de chiffres favorables concernant les prix à la production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de données, d'un commentaire d'analyste, de la signature de l'auteur et des contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux; mise à jour des rendements)

* Les prix à la production américains sont restés inchangés en juillet

* Les contrats à terme sur les taux américains n'anticipent désormais qu'une probabilité de 32 % d'une hausse des taux

* La courbe des taux US 2/10 atteint son niveau le plus pentu depuis mai

* L'attention se porte sur l'adjudication des obligations américaines à 30 ans

par Gertrude Chavez-Dreyfuss

Les bons du Trésor américains ont rebondi jeudi après la publication de données indiquant une modération des prix à la production en juillet, globalement conformes aux prévisions du marché, ce qui a tempéré les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale lors de sa réunion de politique monétaire du mois prochain. En début de séance, les rendementsaméricains à deux ans, sensibles aux perspectives d’évolution des taux d’intérêt, ont chuté à leur plus bas niveau depuis mi-juillet et étaient récemment en baisse de 6,2 points de base (bps) à4,136 %

US2YT=RR . La baisse des rendements signifie que les cours des obligations sont en hausse. Le rendement de référence à 10 ans a reculé de 6,3 points de base à 4,629 % US10YT=RR , tandis que le rendement des obligations américaines à 30 ans a baissé de 5 points de base à 5,196 % US30YT=RR .

Les données ont montré que l'indice des prix à la production américain (IPP) est resté inchangé le mois dernier, après une baisse révisée de 0,1 % en juin. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un rebond de l'IPP de 0,2 %.

Sur les douze mois clos en juillet, le PPI a progressé de 4,7 %, après une hausse de 5,5 % en juin. Les prévisions tablaient sur une hausse de 4,9 % en glissement annuel.

“Cela s'inscrit dans la continuité de la tendance observée récemment, à savoir que les prix semblent baisser progressivement, ou que l'inflation ralentit progressivement”, a déclaré Bill Merz, responsable de la recherche sur les marchés de capitaux et de la construction de portefeuilles chez U.S. Bank Asset Management à Minneapolis.

“Dans le même temps, les pressions sur les prix qui existent n’ont pas freiné les dépenses de consommation, ni entravé ou limité la croissance des bénéfices que nous observons sur les marchés financiers mondiaux.”

Sur d’autres segments du marché des bons du Trésor, la courbe des taux s’est pentifiée à la suite de la publication des données de l’IPP, l’écart entre les taux à 2 ans et à 10 ans atteignant 50,6 points de base US2US10=TWEB , son plus haut niveau depuis le 22 mai. Il s’établissait en dernier lieu à 48,3 points de base, contre 48,9 points de base mercredi en fin de journée.

La courbe a affiché une pente haussière, les taux d’intérêt à court terme baissant plus fortement que ceux à long terme, ce qui suggère que le marché exclut désormais un resserrement monétaire de la Fed.

Ce scénario est corroboré par le marché américain des contrats à terme sur taux d’intérêt.

À la suite de la publication de l’indice des prix à la production (IPP), les contrats à terme sur les fonds fédéraux américains n’anticipaient plus jeudi qu’une probabilité de 32 % d’une hausse des taux lors de la réunion de la Fed en septembre, contre 41 % mercredi en fin de journée.

Les opérateurs tablaient également sur un resserrement de 24 points de base d’ici la fin de l’année après la publication de ces données, contre 27 points de base mercredi.

Les données de jeudi ont également montré que les demandes hebdomadaires initiales d’allocations chômage aux États-Unis avaient légèrement augmenté, ce qui suggère que le marché du travail reste stable malgré les pertes d’emplois inattendues enregistrées en juillet.

Les demandes initiales d’allocations chômage au niveau des États ont augmenté de 9 000 pour s’établir à 209 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 8 août, selon le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 202 000 demandes pour la semaine écoulée.

Ce rapport a renforcé les anticipations selon lesquelles la Fed maintiendra ses taux inchangés lors de sa réunion de septembre.

Jeudi également, le Trésor américain doit mettre aux enchères 25 milliards de dollars de nouvelles obligations à 30 ans. Sur le marché “when-issued”, où les obligations sont négociées avant leur vente effective, le rendement prévu de ces nouveaux titres s’établit à environ 5,18 %.

Vail Hartman, stratège en taux américains chez BMO Capital, a écrit dans une note de recherche que cette vente serait l’adjudication d’obligations à 30 ans offrant le rendement le plus élevé depuis plusieurs décennies.

“Outre la décote substantielle, les valorisations semblent solides sur la courbe”, a-t-il ajouté.