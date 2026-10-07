TITRES DU TRÉSOR-La vague de ventes sur les obligations américaines s'atténue et les taux reculent par rapport à leurs plus hauts, après une adjudication réussie des obligations à 10 ans

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(Refonte de l'article, ajout d'un nouveau commentaire, résultats de l'adjudication, mise à jour des taux)

* La chute des cours du pétrole fait baisser les rendements

* Le projet de financement de SpaceX accentue la pression sur les marchés

* L'adjudication des obligations américaines à 10 ans affiche de bons résultats

* Le compte-rendu de la Fed révèle des divergences entre les décideurs quant aux raisons d’une hausse des taux

par Gertrude Chavez-Dreyfuss

Les bons du Trésor américain ont progressé mercredi après-midi, les rendements s'éloignant de leurs plus hauts niveaux alors que les cours du pétrole reculaient et qu'une solide adjudication de bons à 10 ans, d'un montant de 39 milliards de dollars, rassurait les investisseurs quant au fait que la demande de dette publique à long terme restait intacte malgré la récente volatilité des marchés.

La dette publique américaine avait auparavant subi une nouvelle vague de ventes, poussant les rendements des obligations de référence à 10 ans et à 30 ans vers de nouveaux plus hauts en 24 ans, alors que les cours du pétrole franchissaient la barre des 100 dollars. Cela a ravivé les craintes que l’inflation ne s’avère plus tenace que prévu. La hausse des rendements s’est traduite par une augmentation des cours des bons du Trésor.

Selon les analystes, la solide vente de 39 milliards de dollars d’obligations à 10 ans a déclenché une vague d’achats sur l’ensemble du marché des bons du Trésor. Certains investisseurs craignaient une faible demande compte tenu du sentiment baissier persistant à l’égard des bons du Trésor à long terme ces derniers mois, alimenté en partie par le regain d’inquiétudes concernant la hausse des déficits budgétaires.

"Ce fut une bonne adjudication compte tenu de l’ampleur de la correction subie par les obligations à 10 ans, et il est bon de voir des acheteurs intervenir", a déclaré Vinny Bleau, directeur de la recherche sur les titres à revenu fixe chez Raymond James à Memphis. "On peut craindre cette situation (la correction), ou bien on peut en tirer parti."

La chute des cours du pétrole a également contribué à faire baisser les rendements par rapport à leurs plus hauts niveaux, après que l’Agence internationale de l’énergie a accepté d’accélérer la libération des stocks de pétrole et de donner la priorité au diesel afin de freiner la hausse record des prix des carburants.

Le Brent LCOc1 a reculé de 0,5 % à 100,09 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a glissé de 1,1 % à 88,32 dollars le baril.

Dans l’après-midi, le rendement de référence à 10 ans a progressé de 1,3 point de base (bps) pour s’établir à 5,284 %

US10YT=RR après avoir atteint plus tôt un pic de 5,364 %, son plus haut niveau depuis 24 ans. Les rendements américains à 30 ans ont également atteint leur plus haut niveau depuis 24 ans et ont finalement clôturé en hausse de 2,8 points de base à 5,669 %

US30YT=RR .

À l’autre extrémité de la courbe, les taux américains à 2 ans, qui reflètent les anticipations de taux d’intérêt, ont reculé de 2,3 points de base à 4,768 % US2YT=RR .

LE FACTEUR SPACEX

La dette américaine a également été mise à mal plus tôt dans la journée par des informations selon lesquelles SpaceX

SPCX.O , la société d’Elon Musk spécialisée dans les fusées et l’IA, cherchait à lever 40 milliards de dollars pour financer l’achat de puces Nvidia. Le Financial Times a rapporté que SpaceX cherchait à lever environ 10 milliards de dollars sous forme de prêts bancaires et 30 milliards de dollars sous forme de dette notée "investment grade" pour cette commande de puces.

Si SpaceX fait son entrée sur le marché des obligations notées "investment grade", cela pourrait raviver les craintes selon lesquelles les emprunts d’entreprise à grande échelle entrent en concurrence avec les bons du Trésor américain à long terme pour attirer les capitaux des investisseurs, ont déclaré des analystes.

"La demande d’emprunts du secteur privé, en particulier pour les titres à long terme… a tellement augmenté qu’elle a créé cet effet d’éviction ou cette concurrence pour les capitaux", a déclaré Thomas Urano, co-directeur des investissements chez Sage Advisory à Austin.

L’adjudication des bons du Trésor à 10 ans s’est quant à elle déroulée sans encombre, avec un taux fixé à 5,3 % , inférieur au taux attendu à la clôture des enchères, ce qui suggère que les investisseurs n’ont pas eu besoin d’une prime pour acquérir ces titres de référence.

Le ratio de couverture, qui mesure la demande, s’est établi à 2,77, soit un niveau supérieur à la moyenne des six dernières adjudications (2,54). Les courtiers principaux n’ont retenu que 2,5 % de l’offre, leur plus faible part depuis la fin de la crise financière mondiale, ce qui indique que la demande des investisseurs était suffisamment forte pour que les courtiers n’aient pas à absorber une grande partie de l’émission.

"A APPAISÉ LES ESPRITS"

"La forte souscription et la forte demande des utilisateurs finaux ont peut-être apaisé les inquiétudes de certains investisseurs qui pensaient qu’il n’y aurait pas de demande compte tenu de la hausse des rendements", a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie sur les taux américains chez TD Securities. "Au contraire, nous pensons que la hausse des rendements incite les investisseurs à se lancer prudemment, même s’ils s’inquiètent de la volatilité récente."

Le compte-rendu de la réunion de septembre de la Réserve fédérale a également été publié mercredi, révélant que les décideurs politiques étaient divisés quant aux raisons justifiant une hausse des taux d’intérêt.

"Certains participants" considéraient qu’une hausse était nécessaire pour contenir l’impact des chocs liés à l’énergie et à d’autres prix, mais un noyau plus "hawkish" (favorable à un resserrement monétaire) estimait qu’elle était indispensable pour se prémunir contre une inflation émergente tirée par la demande, selon le compte-rendu.

Par ailleurs, sur le marché des bons du Trésor, la courbe des taux s’est pentifiée mercredi, l’écart entre les rendements à deux ans et à dix ans s’élargissant de 48,1 pb à 52,2 pb. La courbe a atteint 53,7 pb, son niveau le plus pentu depuis la mi-août, les rendements à long terme ayant progressé plus fortement que ceux à court terme, un phénomène connu sous le nom de "bear steepener".

Un "bear steepener" reflète une remontée des anticipations d’inflation.