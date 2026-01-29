 Aller au contenu principal
TITRES DU CANADA-Les contrats à terme sur le TSX sont en hausse, l'or prolongeant son rallye et le pétrole progressant
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme liés au principal indice boursier canadien ont augmenté jeudi, alors que les métaux précieux ont prolongé leur hausse et que le pétrole a progressé en raison des préoccupations géopolitiques persistantes, tandis que les investisseurs ont évalué les résultats des grandes entreprises technologiques aux États-Unis.

Les contrats à terme de mars sur l'indice composé S&P/TSX de Toronto SXFcv1 étaient en hausse de 0,3 % à 6 h 05 (HE). L'or au comptant XAU= a gagné 1,4 %, frôlant brièvement les 5 600 $ l'once, soutenu par la demande de valeurs refuges dans un contexte d'incertitude géopolitique persistante et d'inquiétudes quant à l'autonomie de la Réserve fédérale américaine. L'effondrement du dollar américain s'est atténué jeudi, mais la devise est restée proche de ses plus bas niveaux pluriannuels .

Les prix de l'argent XAG= sont restés stables, tandis que les prix du cuivre et des autres métaux ont augmenté.

Les prix du pétrole ont augmenté, les contrats à terme sur le brut Brent LCOc1 dépassant les 70 dollars le baril pour la première fois depuis septembre, sur fond de craintes d'une éventuelle attaque américaine contre le principal producteur de pétrole, l'Iran. Les marchés à terme de Wall Street sont restés largement stables, les investisseurs ayant pris en compte les bénéfices de Microsoft MSFT.O , Tesla TSLA.O et Meta META.O . Alors que Tesla et Meta ont augmenté dans les échanges de pré-marché après avoir divulgué des plans d'augmentation des dépenses, Microsoft n'a pas réussi à impressionner avec la croissance de son chiffre d'affaires dans l'informatique dématérialisée. La hausse des stocks de matières premières a aidé l'indice boursier de référence de Toronto .GSPTSE à clôturer en hausse mercredi, se remettant des pertes antérieures déclenchées par la Banque du Canada , signalant l'incertitude quant aux futures mesures politiques. La banque centrale canadienne a maintenu ses taux de référence inchangés, comme prévu. La Fed a également maintenu les taux inchangés mercredi, le président Jerome Powell notant que les risques pour l'inflation et l'emploi ont "diminué, mais existent toujours."

Dans les nouvelles des entreprises, Celestica CLS.TO a relevé ses perspectives de revenus pour l'ensemble de l'année 2026 après la cloche mercredi, tandis que le Canadien Pacifique Kansas City CP.TO a légèrement manqué les estimations de bénéfices du quatrième trimestre.

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES:

Rapport sur le marché TSX .TO

Rapport sur le dollar canadien et les obligations CAD/

CA/

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

EQUITYPOLL1 EPOLL/CA

Répertoire des marchés canadiens CANADA

Véhicules électriques

Valeurs associées

Argent
119,26 USD Six - Forex 1 +2,25%
CANADIAN PACIFIC
97,280 CAD TSX -1,55%
CELESTICA
467,120 CAD TSX +3,29%
CELESTICA SVTG
59,610 CAD TSX -0,93%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 994,00 USD LME +0,11%
META PLATFORMS
669,8400 USD NASDAQ -0,47%
MICROSOFT
482,1800 USD NASDAQ +0,33%
Or
5 533,88 USD Six - Forex 1 +2,17%
Pétrole Brent
69,93 USD Ice Europ +1,73%
TESLA
431,7200 USD NASDAQ +0,19%
