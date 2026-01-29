Easyjet creuse ses pertes au premier trimestre, pénalisé par ses investissements

La compagnie aérienne britannique Easyjet a annoncé jeudi des pertes en hausse de 52%, pénalisée par "ses investissements stratégiques" dans des aéroports italiens et un "environnement concurrentiel toujours marqué".

Les pertes avant impôts du transporteur low cost s'élèvent à 93 millions de livres (107,4 millions d'euros), contre 61 millions de livres l'an passé sur le même trimestre, un résultat présenté comme "conforme aux attentes". Le groupe n'a pas communiqué sur sa perte nette.

"Cette performance reflète le premier hiver d’exploitation de nos investissements stratégiques à Milan Linate et Rome Fiumicino, le temps nécessaire pour que les investissements de capacité atteignent leur maturité et un environnement concurrentiel toujours soutenu sur certains marchés", est-il souligné dans le communiqué.

Easyjet avait annoncé fin 2024 son expansion en 2025 dans les deux aéroports italiens.

Les pertes du groupe sont "partiellement compensées" par "la croissance des bénéfices" de son offre de séjours EasyJet Holidays, pour laquelle "une augmentation de 20% du nombre de clients" a été observée sur un an.

Le chiffre d'affaires a lui progressé de 11%, à 2,257 milliards de livres.

Le groupe fait part d'une augmentation de 7% du nombre de passagers sur la période, "supérieure à la croissance de 5% de la capacité en sièges", conduisant à un coefficient de remplissage de 90%.

"Nous restons déterminés à créer une valeur durable et continuons à progresser vers notre objectif à moyen terme de générer plus d'1 milliard de livres de bénéfice avant impôt", a déclaré le directeur général d'Easyjet, Kenton Jarvis, cité dans le communiqué.