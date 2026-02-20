TITRES DU CANADA-Le TSX ajoute à son gain hebdomadaire, les investisseurs saluent la décision américaine sur les tarifs douaniers

Le TSX termine en hausse de 0,7 % à 33 817,51

Pour la semaine, l'indice gagne 2,25 %

Le groupe des matériaux ajoute 1,7 % en raison de la hausse des prix des métaux

Superior Plus dégringole de 18,4 % après avoir manqué ses prévisions de revenus

(Mise à jour à la clôture du marché) par Fergal Smith

Le principal indice boursier du Canada a atteint un nouveau record vendredi, aidé par les gains des actions financières et des mines de métaux, alors que les investisseurs ont salué la décision de la Cour suprême des États-Unis contre les tarifs douaniens du président Donald Trump.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE a terminé en hausse de 222,53 points, soit 0,7%, à 33 817,51, éclipsant le record de clôture de jeudi. Pour la semaine, l'indice a progressé de 2,25 %.

M. Trump a réagi avec fureur à l'arrêt de la Cour suprême , selon lequel il n'avait pas le pouvoir de fixer unilatéralement des droits de douane sur les importations, dénigrant les juges individuellement alors qu'il promettait de brandir une loi plus restrictive pour poursuivre sa guerre commerciale à l'échelle mondiale.

"C'est une fissure dans l'armure ... Il y a des limites à ce que Trump peut faire", a déclaré Colin Cieszynski, stratège en chef du marché chez SIA Wealth Management.

"Les négociants canadiens considèrent certainement cela comme un élément positif."

Le Canada envoie environ 70 % de ses exportations aux États-Unis, de sorte que son économie a été gravement touchée par la guerre commerciale.

Les données nationales de vendredi ont été mitigées. Les ventes au détail ont chuté de 0,4% en décembre, mais une estimation préliminaire a montré un rebond de 1,5% en janvier.

Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les actions des mines de métaux, a augmenté de 1,7% grâce à la hausse des prix de l'or et du cuivre.

Le secteur technologique .SPTTTK a gagné 1,4% et le secteur financier .SPTTFS , qui comprend les valeurs bancaires, a augmenté de 0,9%.

"Tout ce qui peut réduire les tensions politiques entre les Etats-Unis et le Canada est positif pour les banques, étant donné le nombre d'opérations transfrontalières qu'elles effectuent", a déclaré M. Cieszynski.

La moitié des 10 principaux secteurs ont affiché des baisses, notamment la consommation de base .GSPTTCS . Elle a perdu 1,3 % et le secteur de l'énergie .SPTTEN a terminé en baisse de 1,2 %.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain

CLc1 se sont établis à 66,39 dollars le baril, en baisse de 0,1 %, le marché attendant l ' évolution des relations tendues entre les États-Unis et l'Iran.

Les actions de la société de distribution d'énergie Superior Plus Corp SPB.TO ont chuté de 18,4 % après que la société a manqué les estimations de revenus trimestriels.