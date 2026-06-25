Titan Mining signe un bail avec l'armée américaine pour le traitement du graphite

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La société minière canadienne Titan Mining

TI.TO a annoncé jeudi que sa filiale Empire State Mines avait reçu des avis de sélection conditionnels de l’armée américaine pour des baux à usage renforcé sur deux sites aux États-Unis, en vue de développer des capacités de traitement du graphite.

Les États-Unis s’efforcent de mettre fin à leur dépendance à 100% vis-à-vis des importations de graphite en développant une offre nationale d’“e-graphite” — le matériau d’anode de qualité batterie utilisé dans les véhicules électriques et le matériel militaire — et de contester la mainmise de la Chine sur la transformation mondiale de ce minerai.

* Dans le cadre des baux proposés, d’une durée maximale de 50 ans, la filiale financerait, concevrait, construirait, exploiterait et, à terme, démantèlerait les installations, tandis que l’armée américaine conserverait la propriété des terrains.

* Les sites comprennent une parcelle de 245 acres à l’arsenal de Pine Bluff, en Arkansas, qui devrait servir de site principal, et une parcelle de 97 acres à l’Anniston Army Depot, en Alabama, dont le développement se ferait selon un calendrier échelonné.

* Le début des travaux est prévu pour le second semestre 2027.

* Titan, qui exploite des gisements de concentré de zinc dans le nord de l’État de New York et développe une chaîne d’approvisionnement nationale en graphite naturel en paillettes, a déclaré qu’elle continuerait à rechercher d’autres sites appartenant à l’armée.