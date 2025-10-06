Tiré par sa croissance externe, LDC enregistre une forte hausse d'activité au S1
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 18:24
Cette croissance est portée par l'intégration des acquisitions récentes, notamment dans les pôles International et Traiteur, et par les revalorisations tarifaires mises en place, en particulier sur le segment Volaille France.
Dans le détail, l'activité Volaille France génère 2300 MEUR de revenus sur le semestre, en hausse de 6,5% (+5,1% à périmètre identique), grâce à la bonne tenue de la consommation, à un mix-produit favorable et à la vigueur des marques du groupe.
Le pôle International enregistre une forte progression de 66% à 612,2 MEUR, stimulé par l'effet périmètre (+49,6%) mais aussi par une croissance organique solide (+15,8%), avec un retour à des conditions de production normalisées en Pologne et en Hongrie.
Le segment Traiteur affiche pour sa part un chiffre d'affaires de 537,8 MEUR, en hausse de 18,2%, intégrant l'effet de l'acquisition de Pierre Martinet. À périmètre identique, les ventes sont stables (-0,2%).
'Ce début d'année réussi dans un contexte de marché toujours favorable conforte la volonté du Groupe d'être moteur dans la modernisation de la filière', déclare LDC dans son communiqué.
LDC confirme ainsi ses objectifs annuels : franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et atteindre un EBITDA d'environ 560 MEUR.
A lire aussi
-
"Je n'ai jamais voulu violer cette dame". Face à une Gisèle Pelicot icône féministe déterminée à "aller jusqu'au bout", le seul des accusés a avoir maintenu son appel dans la retentissante affaire des viols de Mazan a réitéré sa position lundi à l'ouverture de ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé en nette baisse lundi, les investisseurs digérant la démission du Premier ministre français Sébastien Lecornu après avoir dévoilé dimanche soir une partie de son gouvernement. Le CAC 40, l'indice vedette de la Bourse de Paris, a terminé ... Lire la suite
-
Emmanuel Macron a demandé lundi à Sébastien Lecornu, Premier ministre le plus éphémère de la Ve République qui venait de démissionner quatorze heures seulement après avoir formé son gouvernement, de mener "d'ultimes négociations" pour recoller les morceaux de sa ... Lire la suite
-
Visée par deux motions de censure, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est efforcée lundi d'appeler le Parlement européen à l'unité, après plus d'un an de crispations et d'invectives jusque dans sa propre majorité. Dans un "monde ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer