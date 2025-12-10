Timothy Regan, directeur financier de Dropbox, quitte ses fonctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de services d'hébergement de fichiers Dropbox DBX.O a annoncé mercredi que son directeur financier, Timothy Regan, quittera ses fonctions après cinq ans d'activité et sera remplacé par Ross Tennenbaum, un cadre supérieur de la société de logiciels fiscaux Avalara.

Les actions de la société ont chuté de plus de 5 % dans la matinée.

Ross Tennenbaum rejoindra Dropbox au moment où l'entreprise intensifie ses investissements dans l'intelligence artificielle, notamment dans Dropbox Dash, un outil alimenté par l'IA qui relie des applications telles que Google Workspace et Slack pour faciliter la gestion des fichiers.

Sa nomination au poste de directeur financier de Dropbox prendra effet le 16 décembre, a indiqué l'entreprise.

M. Tennenbaum est actuellement président d'Avalara, dont il était auparavant le directeur financier.

Regan, qui a rejoint Dropbox en 2016 en tant que directeur de la comptabilité, a aidé à guider l'entreprise lors de son introduction en bourse en 2018 avant de devenir directeur financier en 2020.

Il restera employé non exécutif de l'entreprise jusqu'au 15 mars 2026.

La société basée à San Francisco, en Californie, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses résultats du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'année soient conformes à la fourchette de prévisions qu'elle avait précédemment communiquée.

Dropbox prévoit un chiffre d'affaires de 623 à 626 millions de dollars au quatrième trimestre, à taux de change constant.

L'entreprise a également relevé de 18 millions de dollars le point médian de ses prévisions de revenus annuels àtaux directeur constant, le faisant passer de 2,49 milliards de dollars à 2,51 milliards de dollars.

En mars, le Wall Street Journal a rapporté que l'investisseur activiste Half Moon Capital faisait pression sur Dropbox pour qu'elle abandonne sa structureà deux classes, qui donne au directeur général Drew Houston des droits de vote supplémentaires.

"Nous continuons à évaluer la situation et prévoyons de discuter avec la direction une fois que la poussière sera retombée", a déclaré un porte-parole de Half Moon Capital.