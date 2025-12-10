 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Timothy Regan, directeur financier de Dropbox, quitte ses fonctions
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 17:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de services d'hébergement de fichiers Dropbox DBX.O a annoncé mercredi que son directeur financier, Timothy Regan, quittera ses fonctions après cinq ans d'activité et sera remplacé par Ross Tennenbaum, un cadre supérieur de la société de logiciels fiscaux Avalara.

Les actions de la société ont chuté de plus de 5 % dans la matinée.

Ross Tennenbaum rejoindra Dropbox au moment où l'entreprise intensifie ses investissements dans l'intelligence artificielle, notamment dans Dropbox Dash, un outil alimenté par l'IA qui relie des applications telles que Google Workspace et Slack pour faciliter la gestion des fichiers.

Sa nomination au poste de directeur financier de Dropbox prendra effet le 16 décembre, a indiqué l'entreprise.

M. Tennenbaum est actuellement président d'Avalara, dont il était auparavant le directeur financier.

Regan, qui a rejoint Dropbox en 2016 en tant que directeur de la comptabilité, a aidé à guider l'entreprise lors de son introduction en bourse en 2018 avant de devenir directeur financier en 2020.

Il restera employé non exécutif de l'entreprise jusqu'au 15 mars 2026.

La société basée à San Francisco, en Californie, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses résultats du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'année soient conformes à la fourchette de prévisions qu'elle avait précédemment communiquée.

Dropbox prévoit un chiffre d'affaires de 623 à 626 millions de dollars au quatrième trimestre, à taux de change constant.

L'entreprise a également relevé de 18 millions de dollars le point médian de ses prévisions de revenus annuels àtaux directeur constant, le faisant passer de 2,49 milliards de dollars à 2,51 milliards de dollars.

En mars, le Wall Street Journal a rapporté que l'investisseur activiste Half Moon Capital faisait pression sur Dropbox pour qu'elle abandonne sa structureà deux classes, qui donne au directeur général Drew Houston des droits de vote supplémentaires.

"Nous continuons à évaluer la situation et prévoyons de discuter avec la direction une fois que la poussière sera retombée", a déclaré un porte-parole de Half Moon Capital.

Valeurs associées

DROPBOX-A
28,1800 USD NASDAQ -4,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit sans tendance claire en attendant la Fed
    information fournie par Reuters 10.12.2025 18:29 

    par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé sans tendance claire mercredi et Wall Street était également dans le désordre à mi-parcours dans une séance marquée par l'attentisme alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) doit rendre dans la soirée ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Exosens signe un contrat de plus de 500 ME avec les armées allemandes
    information fournie par Zonebourse 10.12.2025 18:22 

    Exosens , en partenariat avec Theon International, annonce la signature d'un contrat avec l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAR). Ce contrat, probablement le plus important jamais conclu dans le domaine de la vision nocturne à l'échelle ... Lire la suite

  • Le logo Amazon sur un écran. (Crédit: / Adobe Stock)
    Amazon va payer plus de 580 millions de dollars pour régler une enquête fiscale en Italie
    information fournie par Reuters 10.12.2025 18:21 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'Amazon aux paragraphes 3 à 5, et d'un historique d'une affaire ... Lire la suite

  • L'UE va-t-elle sauver la peau du "burger végétarien" et des "saucisses végétales" ? Les Etats membres et les eurodéputés doivent négocier mercredi sur l'avenir de ces dénominations contestées par les éleveurs ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Sursis pour le "burger végétarien", menacé dans l'UE
    information fournie par AFP 10.12.2025 18:10 

    L'Union européenne va-t-elle sauver les dénominations "burger végétarien" et "saucisses végétales" ? Les Etats membres et les eurodéputés n'ont pas réussi à trancher mercredi sur l'avenir de ces appellations contestées par les éleveurs. De nouvelles discussions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank